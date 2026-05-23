La Festa del Medi Ambient celebrarà la 4a edició el 6 de juny

El pròxim 6 de juny, el Prat Gran de la Massana acollirà la quarta edició de la Festa del Medi Ambient, una jornada plena d’activitats per a tota la família, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de cuidar l’entorn. L’esdeveniment, organitzat pels diferents comuns d’Andorra juntament amb Pirinenca de Serveis, se celebrarà de les 10h a les 18h amb entrada lliure i gratuïta.
L’acte de presentació ha comptat amb la intervenció de Roger Fité, cònsol menor de la Massana, Vanessa Carrasco, presidenta de la Comissió de Residus, i Josep Gómez, gerent de Pirinenca de Serveis.
Una aposta per la conscienciació ambiental
Una jornada educativa i lúdica, pensada perquè ciutadans de totes les edats puguin prendre consciència de la importància de respectar el medi ambient. Es tracta d’un esdeveniment de caràcter bianual que en cada edició s’ha anat consolidant com un referent en el calendari del país i com ha destacat Vanessa Carrascosa: «és fonamental apropar la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient a la ciutadania d’una manera participativa i accessible», subratllant que jornades com aquesta permeten tractar la sostenibilitat «d’una manera vivencial i propera, especialment per a les famílies i els infants».
L’esdeveniment s’emmarca en el conjunt d’accions al llarg de l’any, entre les quals s’inclouen el Punt Ebur i altres iniciatives de sensibilització ambiental.
Programació completa per a tots els públics
El proper 6 de juny, el Prat Gran de la Massana acollirà una programació dissenyada per a oferir activitats durant tota la jornada. Els assistents podran gaudir de diferents activitats com “La Dansa del Metall o el Jardí de Tell de Fusta”, tallers infantils i d’adults, jocs tradicionals, un Gran Kahoot! sobre medi ambient cada hora, sessió de contacontes “superverd” i un espais dedicats a la gastronomia com una foodtruck i una arrossada popular.
Així mateix, Pirinenca de Serveis posarà a disposició els seus camions per a que els més petits puguin conèixer en primera persona el funcionament dels vehicles. Tal com ha destacat Josep Gómez, la jornada està pensada per a gaudir en família. Les activitats han estat dissenyades perquè tant adults com infants puguin passar-ho bé junts, i en són un bon exemple propostes com l’escape room temàtic, on tota la família pot participar i divertir-se alhora que aprèn sobre el medi ambient.
Tres activitats especials amb inscripció prèvia
Enguany, la Festa del Medi Ambient incorpora tres propostes que requereixen inscripció prèvia a través del web festamediambient.com.
- Excursió familiar al Circuit Interpretatiu del Comapedrosa (9:00h), de la mà d’Andorra Sostenible, per a descobrir i valorar l’entorn natural del país.
- Escape room temàtic de medi ambient (11:30h), per a grups de fins a 6 participants, amb 90 places en total. Els enigmes estan relacionats amb la natura i els racons de la parròquia de la Massana.
- Observació astronòmica (al vespre, al Coll de la Botella).
En aquest sentit, Roger Fité, cònsol menor de la Massana, ha posat en valor l’observació astronòmica prevista per al vespre, una activitat que s’inscriu en el marc del compromís d’Andorra amb la preservació del cel nocturn i la destinació Starlight.
Punt EBUR, el taller educatiu d’intercanvi.
Durant la Festa del Medi Ambient, educadors mediambientals seran presents amb un punt informatiu (EBUR: espai dels bons usos del reciclatge) per a orientar a la ciutadania en els dubtes que encara persisteixen en referència a la recollida selectiva. És un punt on els educadors podran contestar aquests dubtes i participar en un joc de reciclatge. Però el punt més important del punt EBUR és l’intercanvi d’objectes. En aquesta parada, qualsevol persona podrà donar una segona vida als seus objectes portant una joguina, objecte de decoració, petit electrodomèstic, etc… i emportar-se un altre.
Sobre la Festa del Medi Ambient
La Festa del Medi Ambient és una jornada mediambiental organitzada entre tots els comuns d’Andorra. Una celebració i una plataforma educativa per a sensibilitzar. Els participants podran emportar-se regals i guanyar molts premis en diferents sortejos que s’organitzen. Aquest és un esdeveniment que s’organitza per a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny).