La Seu acollirà, diumenge, un concert de la Cadí Orquestra de Cambra amb Nicolas Licciardi al piano

La Cadí Orquestra de Cambra oferirà, a la Seu d’Urgell, un concert aquest proper diumenge, 24 de maig, amb la participació destacada del pianista Nicolas Licciardi com a solista convidat. L’actuació, dirigida per Yevhen Sokhastskyy, tindrà lloc a les vuit del vespre, a la Sala de Sant Domènec de la capital urgellenca.
El programa inclou la interpretació de Serenada per a cordes em Mi menor, Op 20, d’Edward Elgar, i el Concert per a piano i orquestra en re menor, KV 466, de Mozart, una de les obres més intenses i dramàtiques del compositor salzburguès.
Les entrades tindran un preu de 12 euros per al públic general i de 5 euros per a menors d’edat i estudiants de música acreditats.
Aquest mateix programa es podrà escoltar també el dissabte, 23 de maig, a les 19 hores, a l’Auditori Municipal de Bolvir.