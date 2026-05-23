Els parcs naturals de la Generalitat celebren el Dia Europeu dels Parcs Naturals

Els espais naturals protegits gestionats pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya se sumen el 24 de maig a la celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals amb una programació d’activitats adreçades a tots els públics per a donar a conèixer i promoure la conservació de la biodiversitat i la connectivitat ecosistèmica.
El Dia Europeu dels Parcs Naturals és una iniciativa impulsada per la Federació EUROPARC, l’organització que agrupa les àrees protegides d’Europa i que aglutina centenars d’autoritats responsables i milers d’àrees protegides de 39 països. Aquesta data se celebra des del 1999 per a reconèixer i valorar el paper dels parcs naturals en la preservació del patrimoni natural i en la sensibilització ambiental de la societat.
El lema d’enguany és “Connectats per la natura”, a través del qual es vol posar el focus en què tots necessitem connexions per a créixer, viure i aprendre. Recordant que els ecosistemes saludables no existeixen aïlladament i que només prosperen quan hi ha connexions ecològiques: corredors de vida silvestre, hàbitats connectats i paisatges que permeten a les espècies moure’s, adaptar-se i prosperar. En definitiva, una reivindicació de la necessitat d’implicació col·lectiva en la protecció dels espais naturals.
Activitats per a tots els públics
Al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, fins al 31 de maig de 2026 se celebra la Setmana del Parc amb diverses activitats de descoberta del territori. Entre les propostes, hi ha una visita guiada a la Pletera per a conèixer aquest espai litoral en procés de recuperació ambiental i observar-ne la biodiversitat que hi habita.
El Parc Natural del Cap de Creus, el dissabte 23 de maig té lloc el V Bioblitz del Parc Natural a Cala Tamariua, al Port de la Selva. La jornada, oberta a tothom, permet descobrir la biodiversitat del parc amb l’ajuda de persones expertes mitjançant tallers.
Al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s’han programat diverses activitats en el marc de la Setmana de la Natura i del Dia Europeu dels Parcs. El diumenge, 24 de maig, es farà una visita guiada a la Moixina per a descobrir els ocells d’aquest espai natural. Una activitat ideal per a iniciar-se en el món dels ocells i conèixer millor aquest entorn únic. També s’ha organitzat la jornada “Naixença. Capçaleres del Fluvià” i un taller de plantes silvestres comestibles. A més, diverses biblioteques de la comarca acolliran activitats divulgatives relacionades amb les herbes remeieres i el liró gris.
Al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, aquest dissabte, 23 de maig, es fa l’activitat “Els rastres d’alta muntanya”, una passejada pels prats i boscos del voltant de Núria per a descobrir quins indicis deixa rere seu la fauna de muntanya. L’endemà diumenge es farà l’activitat “Els ocells de Núria”, un itinerari per a observar i conèixer les espècies de la zona. També hi ha programada una activitat de macrofotografia per a descobrir la flora i la fauna de petit format dels ecosistemes d’alta muntanya.
El Parc Natural del Cadí-Moixeró organitza una sortida guiada, avui dissabte, 23 de maig, en plena primavera per a descobrir els valors naturals de l’espai i interpretar els canvis que viu el paisatge durant aquesta estació.
Al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se celebrarà, el diumenge 24 de maig, una ruta circular entre Gessa i Arties per a identificar els arbres del Parc i descobrir com s’adapten a les condicions de l’alta muntanya.
El Parc Natural dels Ports celebra la Setmana de la Natura i el dia Europeu dels Parcs amb una sortida familiar des de Prat de Comte i la creació d’un jardí per a papallones a la Sénia. A més, la biblioteca d’Horta de Sant Joan ha programat la primera biblioteca viatgera del Parc Natural dels Ports.
La Reserva Natural Parcial de Mas de Melons celebra la tercera edició de la Setmana de Portes Obertes del 18 al 24 de maig amb activitats per a apropar la biodiversitat i el patrimoni natural a totes les edats. El programa inclou visites guiades als observatoris de fauna, activitats de connexió amb la natura, sessions d’astronomia, tallers sobre rastres d’animals, alliberament d’aus recuperades i propostes vinculades al patrimoni tradicional, com demostracions de pedra seca.
El Paratge Natural Interès Nacional de Poblet organitza una activitat dedicada als pol·linitzadors del bosc per a observar i identificar diferents grups de pol·linitzadors i conèixer el seu paper fonamental en els ecosistemes.
El Parc Natural de la Serra de Montsant s’han programat activitats de descoberta de l’entorn i sensibilització ambiental. Les activitats són, en ambdós casos, aquest dissabte 23 de maig, des de les 9 h.
Al Parc Natural del Delta de l’Ebre es fa la ruta de les Llacunes, una sortida guiada en bicicleta a l’entorn de l’Encanyissada, la Torre de Sant Joan i Poblenou del Delta. També hi haurà portes obertes a l’Ecomuseu i a la Casa de Fusta.
Al Parc Natural de l’Alt Pirineu la celebració coincideix amb l’organització, el diumenge dia 24 d’una nova edició de la Fira del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’auvella aranesa, a Arròs de Cardós. Entre altres activitats, en el marc del certamen es faran tallers, espectacles familiars i es presentarà al territori el nou programa “Fet al Parc”, una iniciativa impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per a aglutinar, valorar i millorar la comercialització de les iniciatives agroalimentàries i artesanals sostenibles vinculades als espais naturals protegits i que contribueixen a la seva conservació.
Finalment, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà es durà a terme un Bioblitz a la Rubina per a identificar i donar a conèixer la biodiversitat de l’espai natural, el diumenge 24 de maig. Avui, però, al centre d’informació Mas Matà, es fa l’activitat “Coneguem, dibuixem i alliberem les tortugues dels Aiguamolls”.
Comença la Setmana de la Natura
El Dia Europeu dels Parcs coincideix amb l’inici de la Setmana de la Natura, i moltes de les activitats organitzades pels parcs també s’inscriuen en aquesta iniciativa que arranca aquest dissabte, amb el Dia de la Diversitat Biològica, i es tanca el dia 5 de juny, amb el Dia Mundial del Medi Ambient.
La Setmana de la Natura, organitzada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) amb el suport del Departament, ha programat per aquesta 11a edició més de 400 activitats arreu de Catalunya sota l’eslògan “Actuem avui per un Futur Viu!” reivindicant la importància dels projectes de conservació i recuperació d’espècies amenaçades a Catalunya.