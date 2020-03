La Junta directiva de la Federació Andorrana d’Esquí, seguint les indicacions rebudes per part del Govern d’Andorra i en concret pel Ministeri de Salut, i també per les recomanacions exposades per part del servei mèdic de la Federació, ha decidit prendre mesures davant de la situació generada internacionalment pel virus COVID-19.

D’aquesta manera, la FAE prohibeix tots els desplaçaments fora d’Andorra de corredors amb llicència FAE. Per altra part, de moment es manté el calendari de curses nacionals, sempre a expenses de les decisions posteriors que puguin prendre les estacions d’esquí i el Govern mitjançant el Ministeri de Salut.

Per últim, la FAE informa que tots els seus esquiadors que estan ara mateix fora d’Andorra, tenen ordre de tornar al Principat el més aviat possible.

Medina, 30a i Mijares 33ª al gegant FIS de Le Sauze

Encara avui s’ha disputat un gegant FIS a Le Sauze (França), amb l’equip jove femení. Íria Medina ha estat 30a, mentre que Carla Mijares ha acabat 33a.

Medina ha marcat un crono de 2.03.23, a 4.34 de la guanyadora, la francesa Julia Socquet, que s’ha imposat amb 1.58.89. Per la seva part, Mijares ha fet un temps de 2.06.00, a 7.11. En la primera mànega, ha quedat fora Xènia Rodriguez.