L’edició 100 de la Volta Ciclista a Catalunya no es podrà celebrar en les dates previstes, del 23 al 29 de març, seguint les mesures de prevenció davant del SARS – CoV-2 (Covid-19) decretades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb les autoritats corresponents, s’ajorna la competició fins a una nova data.

La Volta Ciclista a Catalunya demanarà ara noves dates a la Unió Ciclista Internacional per tal de poder celebrar aquest mateix any 2020 la 100a edició de la prova, i en cas d’impossibilitat ho farà l’any 2021. La cursa s’ha celebrat de forma ininterrompuda des de 1939, poc mesos després de finalitzar la Guerra Civil Espanyola.

“Hem intentat fins al final poder celebrar una edició tan especial de la Volta Ciclista a Catalunya com estava previst, però ara mateix les mesures de prevenció i de salut de corredors, equips i públic assistent passen per davant de la competició. La Volta tornarà amb més força per celebrar la 100a edició en les millors condicions. Vull agrair la comprensió de totes les parts implicades: Institucions, poblacions, aficionats, patrocinadors, equips, ciclistes, voluntaris… la història de la Volta segueix i viurem la 100a edició en unes altres dates, i amb la plena implicació del públic. No ens oblidem que fem aquest gran espectacle perquè la gent gaudeixi de la prova”, ha afirmat el president de l’entitat, Rubèn Peris.

La Volta Ciclista a Catalunya és la tercera prova per etapes més antiga del món, després del Tour de França i el Giro d’Itàlia, i any rere any aglutina els millors corredors del panorama internacional.

En una edició tan especial, com és la número 100, l’organització desitja que es pugui celebrar arribat el moment amb total normalitat, sense cap tipus de risc sanitari, i amb el total suport d’aficionats i seguidors del ciclisme.