De l’infern a la glòria. Els últims dies de la vida de mossèn Cinto Verdaguer serveixen a l’escriptor Àlvar Valls per repassar en forma de novel·la la seva història, la d’un home que va ser tan estimat com odiat. Un relat on el protagonista pateix una quarantena per còlera i posa de relleu el que Émile Zolá convertiria en un referent, utilitzar els mitjans de comunicació per denunciar una injustícia. Aquest dijous es presenta a la Fada Ignorant.

Àlvar Valls és un gran amant i seguidor de la vida i obra de Verdaguer. Un estudi de més de 15 anys sobre la seva bibliografia el va portar a escriure sobre la seva vida vista des dels últims divuit dies de vida, agonitzant de tuberculosi en llit de mort a Vil·la Joana a Vallvidrera on mor el 10 de juny del 1902.

L’Atlàntida o el Canigó el van internacionalitzar però Àlvar Valls reivindica el seu lloc en la prosa periodística amb la publicació d’una sèrie d’articles titulats ‘En defensa pròpia’ al diari republicà ‘La Publicidad‘ per defensar-se de la campanya de desprestigi a la qual és sotmès després de la retirada de la llicència per oficiar missa per part del bisbe.

L’autor explica al respecte que “aquells regionalistes de comunió diària i de missa diària, davant d’aquest pecat el varen deixar caure, i no només això si no que el van calumniar el van insultar”.

Un exemple de periodisme modern que, segons Valls, avui s’estudiaria a les escoles com a precedent en lloc del ‘J’accuse‘ d’Émile Zolà.

“Zola va ser 4 anys després que en Verdaguer publiqués els articles ‘En defensa pròpia'” i pensa que “si en aquella època Catalunya haguès estat un estat independent segurament les escoles de periodisme de tot el móna dirien que va Zolà ser el segon; el primer cronològicament va ser Verdaguer”.

El llibre són prop de mil pàgines. Cada capítol inclou diferents episodi de la seva vida reproduint diàlegs, espais, relacions personals i professionals.

Entre els nombrosos viatges apareix a Andorra i un epdisodi que avui en dia ens és molt familiar, una quarantena a Itàlia per còlera, que recorda que les epidèmies són històriques. “Aquesta còlera del 76 va portar milions de morts a Europa, com ho va portar la grip del 1918, el coronavirus no és res nou a la història de la humanitat”, assenyala Valls.

Poeta influent, que creu en l’estructura de l’església però no en el bisbe. La figura de Verdaguer va ser polèmica fins a la mort. S’explica que va redactar fins quatre testaments en els últims mesos de vida.