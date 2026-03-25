La direcció de la Policia rep la nova junta del Col·legi d’Advocats

La direcció del departament de Policia ha rebut, aquest dimarts, al despatx central, la nova junta del Col·legi d’Advocats encapçalada per Margarida Marticella, que ha estat escollida nova degana de la institució aquest mes de març. La trobada ha servit per a presentar els nous membres de la junta i per a repassar els protocols i línies d’actuació que garanteixen l’assistència i els drets dels detinguts. Durant la reunió, a més, s’ha posat de manifest la bona sintonia que existeix entre el Cos i l’entitat que representa i defensa l’advocacia al país.
Així, els representants del Col·legi d’Advocats han destacat el fet que la Policia registri tota mena de denúncies, tant civils com penals, i que ho faci les 24 hores del dia. Avenços que es van implementar fa uns anys per a continuar millorant el servei a la ciutadania.
En aquest sentit, el director de la Policia, Bruno Lasne, s’ha posat a disposició de l’ens per a continuar amb la bona entesa i recollir, si mai és el cas, qualsevol neguit que puguin tenir els advocats, professionals amb qui la Policia manté un tracte i una col·laboració constant i estreta per a garantir la legalitat dels processos i els drets dels ciutadans.