L’MW Museu de l’Electricitat tancarà les seves portes el 2 d’abril per reformes

El procés de transformació de l’MW Museu de l’Electricitat fa un pas més i el dijous 2 d’abril, coincidint amb el 17è aniversari de la seva inauguració, l’ensenya cultural de FEDA tancarà oficialment les portes al públic, de manera temporal. Per aquest motiu, durant els tres dies de la setmana vinent (31 de març i 1 i 2 d’abril) hi haurà portes obertes per a tothom.
Aquest tancament marca l’inici d’una fase decisiva en què el projecte de remodelació començarà a materialitzar-se, amb una renovació que inclou tant el contingut museogràfic com la millora de les instal·lacions i l’accessibilitat de la infraestructura. Tot i el tancament, l’activitat de FEDA Cultura no s’aturarà. L’equip continuarà oferint tallers didàctics a les escoles, els centres de gent gran i, durant els mesos d’estiu tornaran les visites guiades al Camí hidroelèctric d’Engolasters, a més de les activitats de les Nits d’estiu de FEDA Cultura, una oportunitat per a conèixer el patrimoni natural i industrial d’una manera diferent.