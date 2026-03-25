Més de 60 colles geganteres seran a la Seu el proper abril

La Seu d’Urgell es prepara per a acollir la XVII Fira del Món Geganter, els propers 17, 18 i 19 d’abril. Aquesta edició és especialment significativa per a la ciutat, ja que se celebra el 15è aniversari de la Seu com a 26a Ciutat Gegantera de Catalunya (2011) i els 35 anys (1991) de la seva primera trobada gegantera.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha destacat en la presentació d’aquesta fira que aquest esdeveniment de cultura popular “vol posar en valor les nostres associacions i la bona feina de la colla local”. Barrera ha subratllat que l’esdeveniment té un fort component d’identitat: “Els geganters representen aquest orgull de ser de la Seu. Aquesta trobada transcendeix la tradició i la cultura; és un exercici d’inclusió i d’orgull de sentiment urgellenc”. L’alcalde també ha subratllat la importància institucional de figures com l’Ot i la Urgell, que representen la ciutat arreu.
Per la seva banda, la regidora de Festes, Christina Moreno, ha posat l’accent en el valor social de la fira: “És una representació d’aquest teixit associatiu i d’aquest moment de compartir, i també la unió entre diferents territoris”. Moreno ha aprofitat per a anunciar una de les sorpreses d’aquesta edició: el gegant Ot estrena un complement nou, una lira que porta a les mans, afirmant que “han de guarnir-se per a aquest moment tan esperat”. La regidora ha conclòs fent una crida al relleu generacional dins les entitats per a mantenir viva la cultura popular.
Des de la Colla de Geganters i Grallers de la Seu, els seus representants han expressat la seva satisfacció per fer realitat un projecte llargament esperat. Així, Rubén Segarra, president d’aquesta entitat, ha agraït “l’empenta de l’Ajuntament per a poder organitzar aquesta trobada que sempre teníem pendent”. Per la seva part, Aleix Godinho, representant territorial de les comarques de Lleida de l’Agrupació de les Colles Geganteres de Catalunya, ha recordat que ja es van presentar l’any 2016 sense èxit, però que “aquest 2026 per fi ha arribat el nostre moment”. També ha destacat l’impacte econòmic de la fira, amb una ocupació hotelera gairebé al màxim, i ha anunciat com a actes forts la visita del gegant més alt de Catalunya (de Manlleu) i una geganta adaptada per a persones amb diversitat funcional.
Un programa d’actes d’excepció
La Fira comptarà amb un ampli ventall d’activitats gratuïtes per a tots els públics repartides per diversos espais de la ciutat:
Divendres 17 d’abril: La rebuda oficial
• 20:00 h: Rebuda d’autoritats a l’Ajuntament i signatura del Llibre d’Honor.
• 20:15 h: Arribada dels Gegants de Catalunya, en Treball i na Cultura, a la plaça dels Oms, acompanyats de colles convidades de Caldes de Malavella, Cintruénigo i Manlleu.
• 21:30 h: Mostra de balls i commemoració del 15è aniversari a la plaça Joan Sansa, seguit d’un concert amb l’Orquestrina Trama.
Dissabte 18 abril: Jornada central de la Fira
• 10:00 h: Inauguració de l’Espai Firal a la plaça Joan Sansa amb una vintena d’estands d’artesans, luthiers i constructors.
• Matí cultural: Teatre infantil amb “La Simitarra i les Perles”, xerrades sobre el procés creatiu de figures festives amb l’escultor Pau Reig i la presentació de l’Aplec Internacional 2026 (Estocolm) a càrrec d’Adifolk.
• 19:30 h: Gran ball de lluïment de totes les colles a la plaça dels Oms, on l’Ot i la Urgell estrenaran el “Ball Nou”.
• 22:30 h: Espectacle visual “Arrels, històries gegants!” al Pati de la Catedral i castell de focs. La jornada acabarà amb una cercavila nocturna i festa al poliesportiu.
Diumenge 19 d’abril: Cloenda i estrenes
• 10:30 h: Presentació i mostra de balls de totes les noves figures estrenades o restaurades a Catalunya des de juny de 2024.
• 11:30 h: Gran cercavila de comiat pels carrers del centre.
• 13:00 h: Final de festa a la plaça dels Oms amb un gran ball conjunt de totes les colles participants.
L’espai firal romandrà obert dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i, diumenge al matí, consolidant la Seu com el punt de trobada de referència per al món geganter.