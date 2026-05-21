La delegació del Consell General participa en la reunió de la Comissió Permanent de l’APCE

La delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), representada per la presidenta, Berna Coma, participarà aquest divendres, 22 de maig, en la reunió de la Comissió Permanent de l’APCE, que tindrà lloc a Mònaco. La reunió se celebrarà coincidint amb l’inici de la presidència semestral de Mònaco del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, l’òrgan executiu de la institució. Els membres de la Comissió Permanent es reuniran amb la ministra d’Afers Exteriors i de Cooperació de Mònaco, Isabelle Berro-Amadeï, que serà qui presidirà el Comitè de Ministres els pròxims sis mesos.
Pel que fa als treballs previstos, se celebrarà un intercanvi amb la presidenta de la Comissió de Venècia, Marta Cartabia, seguit d’un debat sobre la contribució de l’Assemblea a l’actualització de la llista de criteris de l’Estat de dret. També es debatran informes relacionats amb el periodisme en el context del conflicte entre Israel i Gaza, així com sobre l’enfortiment de la cooperació entre els parlaments i els organismes de promoció de la igualtat.