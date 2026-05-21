Pas endavant per a ordenar el sector farmacèutic, modernitzar el model i reforçar el seu paper

La ministra de Salut, Helena Mas, acompanyada de la cap d’àrea de recursos sanitaris, Carme Pallarés, ha presentat el Projecte de llei d’ordenació farmacèutica, un text que actualitza el marc normatiu del sector i estableix una regulació integral adaptada als estàndards europeus. La ministra ha destacat que la nova llei respon a la necessitat de disposar d’un marc legal únic que reguli l’activitat farmacèutica i, alhora, reforci el paper de la farmàcia com a agent clau en el sistema de salut. El text també incorpora la regulació d’altres dispositius farmacèutics i s’ha treballat conjuntament amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Andorra.
En aquest sentit, Mas ha remarcat que “aquesta llei ens permet avançar cap a un model farmacèutic més modern i equilibrat, que garanteixi l’accés als medicaments en condicions de qualitat i seguretat, reforci el paper dels professionals i asseguri una millor distribució territorial del servei”.
Un dels eixos centrals de la llei és la consolidació de l’atenció farmacèutica com a element vertebrador del model, posant en valor el paper del farmacèutic en l’ús segur i racional del medicament ampliant i consolidant les seves competències en àmbits com la dispensació, el seguiment farmacoterapèutic, la promoció de la salut i les activitats de salut pública. Així mateix, el text garanteix l’accés, la qualitat i la seguretat dels medicaments per a tota la població.
En relació al circuit del medicament la normativa en garanteix el control sota la responsabilitat del farmacèutic. També es regula la venda a distància, que només serà possible per a medicaments sense recepta.
Pel que fa a la planificació territorial, el projecte introdueix criteris objectius per a ordenar la implantació de farmàcies amb l’objectiu d’afavorir l’equilibri en la distribució dels establiments i mantenir unes condicions adequades de funcionament del servei. S’estableix un criteri poblacional de 2.350 habitants per farmàcia i una distància mínima entre establiments, amb excepcions per assegurar l’accés en zones amb menor cobertura. Actualment, Andorra compta amb 57 farmàcies per una població de 89.058 habitants, una ràtio superior a la mitjana de l’OCDE, fet que evidencia la necessitat d’una millor ordenació del sector.
Finalment, el text regula altres dispositius com els dipòsits de medicaments en centres sociosanitaris, els serveis de farmàcia hospitalària i els establiments de distribució a l’engròs de medicaments, amb l’objectiu de garantir un alt nivell de qualitat i seguretat en tot el sistema.