L’índex general de vendes a preus corrents puja, al març, un +2,1%

Al març del 2026, l’índex general de vendes a preus corrents ha registrat una variació interanual positiva del +2,1%. Aquest comportament s’explica per l’increment del grup “Resta de productes” (+4,5%) i del grup “Carburants” (+4,8%). Per contra, el grup “Alimentació” decreix un -6,1%.
Un cop eliminat l’efecte dels preus (deflactats), el creixement se situa en el +1,2% interanual. Desagregat per tipologia de productes, el grup “Resta de productes” creix un +0,5%. En canvi, el grup “Alimentació” decreix un -8,7% i el grup “Carburants” cau un -5,6%.
Pel que fa al mercat laboral, el personal ocupat en el sector ha experimentat una disminució interanual del -2,0%. L’estructura de l’ocupació es manté estable, amb una major presència femenina (60,2%) i una elevada taxa de contractació a jornada completa (85,2%).