La cuina, font de bacteris

La cuina, el cor de la llar, pot ser també un bressol de bacteris si no hi posem atenció. Més enllà del que és visible, certs racons acumulen una càrrega microbiana sorprenent. El primer culpable és el fregall o la baieta. Constantment humits i en contacte amb restes d’aliments, són un caldo de cultiu ideal per a salmonel·la i E. coli. Canviar-los freqüentment i desinfectar-los amb lleixiu diluït o microones és crucial.
Un altre punt crític són les aigüeres i les seves aixetes. Les restes d’aliments i l’aigua estancada creen un ambient perfecte per al creixement bacterià. Netejar l’aigüera amb desinfectant diàriament i fregar les aixetes amb regularitat ajudarà a mantenir-los a ratlla. Les taules de tallar, especialment les de fusta o amb esquerdes, poden albergar bacteris perillosos si no es netegen i desinfecten correctament després de cada ús, especialment amb carn crua.
No oblidem la nevera. Els calaixos de verdures i els prestatges, si s’hi vessen líquids o s’hi deixen aliments en mal estat, poden ser focus d’infecció. Una neteja profunda i regular és indispensable. Finalment, les nanses dels armaris i els electrodomèstics (microones, forn) són manipulades constantment i sovint oblidades en la rutina de neteja, convertint-se en llocs de transferència de gèrmens. Una desinfecció freqüent d’aquestes superfícies és una pràctica senzilla però efectiva per a una cuina realment higiènica.
