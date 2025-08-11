Escaldes: L’Empodera’t aplega 241 participants i es consolida com a referent de benestar i creixement personal

El departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany tanca la darrera edició del projecte Empodera’t amb un balanç molt positiu. Els dotze tallers programats entre gener i juny han comptat amb 241 participants, totes elles persones motivades per a millorar el seu benestar personal i reforçar la seva autoestima. Uns objectius que són, precisament, el motor i la raó de ser de l’Empodera’t, un projecte ja consolidat a la parròquia.
D’entre tots els tallers programats, el de defensa personal ha tornat a despertar un gran interès, convertint-se en el més participatiu, amb un total de 53 persones inscrites. Aquesta activitat s’ha consolidat com una de les més potents del programa, tant pel seu caràcter pràctic com pel component d’empoderament i seguretat que transmet. També han tingut molt bona acollida els tallers vinculats al moviment i al benestar, com les dues sessions de ioga a l’aire lliure, amb un total de 47 participants, o el Tai Txí, que, malgrat la cancel·lació de la primera sessió per motius personals del professor, va reunir 26 persones en la segona. Aquestes xifres confirmen l’interès creixent pels tallers relacionats amb l’activitat física i el creixement personal dins del projecte.
També han despertat curiositat les activitats vinculades a l’aprenentatge digital. El taller d’Intel·ligència Artificial va generar tanta demanda que es va haver de duplicar, amb 20 persones inscrites per sessió. Altres propostes, com el taller d’introducció al disseny gràfic amb Canva, van comptar amb la participació de 8 persones. Igualment, els tallers de risoteràpia (20 participants), art expressiu (12), cosmètica natural (12), bricolatge bàsic (10) i la xerrada sobre igualtat (13) han tingut una bona acollida. Aquestes xifres evidencien la varietat d’interessos i la bona resposta ciutadana que continua generant el programa Empodera’t.
Des del departament d’Acció Social ja s’està treballant en l’edició de tardor de l’Empodera’t, amb l’objectiu de seguir oferint activitats útils, participatives i adaptades a les inquietuds reals de la ciutadania. L’experiència d’aquests darrers mesos demostra que, quan els tallers connecten amb les necessitats i interessos del públic, esdevenen espais d’aprenentatge, relació i creixement molt valorats per la comunitat. Amb aquesta mirada, el Comú escaldenc pretén incorporar temàtiques actuals i formats que facilitin la participació i generin un impacte positiu i transformador.