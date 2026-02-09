La Copa del Món femenina d’alpí Andorra 2026 impulsa un ampli programa d’accions socials, educatives, inclusives i sostenibles

L’organització de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 ha dissenyat un programa d’accions inclusives, educatives i solidàries vinculades a l’esdeveniment per a involucrar-hi tota la comunitat i apropar la neu i la muntanya a tots els col·lectius de persones. Les propostes s’estenen abans, durant i després de la Copa del Món femenina d’esquí alpí que tindrà lloc del 27 de febrer a l’1 de març. D’aquesta manera, el Comitè Organitzador reforça el seu compromís de responsabilitat social posant l’esport al servei de la cohesió social, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, i generant un impacte positiu i durador al territori. La voluntat és convertir l’accessibilitat i la inclusió en els nous estàndards d’excel·lència per a tots els esdeveniments.
Una de les activitats destacades és la que durà a terme la Creu Roja Andorrana, que serà present al World Cup Village amb una iniciativa per a conscienciar el públic assistent sobre la importància de l’autoprotecció i dels primers auxilis davant de situacions d’emergència a la muntanya. A partir de l’escenificació de tres possibles accidents o situacions de perill, els usuaris hauran de proposar solucions a través d’un joc interactiu amb obsequi final. L’activitat, titulada “I tu què faries?”, es podrà dur a terme els tres dies de competició. Jordi Ribes, director de l’entitat, ha explicat: “És un orgull poder col·laborar en un esdeveniment com la Copa del Món. És una gran oportunitat per a apropar els primers auxilis a la població d’una manera senzilla, pràctica i pensada per a tots els públics”.
La col·laboració amb entitats socials i associacions del país no acaba aquí: la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) també tindrà un espai al World Cup Village en el qual organitzarà una activitat solidària i, com ja es va anunciar, el 25% de la recaptació de les entrades per a veure les proves des de la grada es destinarà a ATIDA, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra.
En la fase prèvia, el passat 3 de gener va tenir lloc una baixada de llumetes especial amb la participació d’infants amb autisme, una iniciativa impulsada amb la col·laboració de l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA) i Hi Arribarem!, destinada a reforçar el paper de l’esport com a eina d’integració i cohesió social. El pròxim 21 de febrer, dies abans de l’inici de la competició, Hi Arribarem! i Special Olympics participaran en una nova baixada de llumetes especial, una jornada pensada per a apropar la neu a infants amb discapacitat i fomentar els valors de la igualtat, l’accessibilitat i la convivència. Un cop finalitzada la Copa del Món, el 25 de març se celebrarà una nova jornada amb activitats de neu adaptades, en col·laboració amb el projecte Aula Inclusiva, impulsat pel Govern d’Andorra.
“Del clic a la grada”
Per tal d’implicar infants i joves en l’esdeveniment, s’ha dut a terme una acció educativa a les escoles de Canillo per a donar a conèixer la Copa del Món des d’una perspectiva geogràfica, històrica i esportiva, que culminarà amb la vivència en directe d’un dia de competició, el divendres 27 de febrer. Aquest any, a més, un grup d’alumnes de l’Escola Andorrana de Batxillerat participa en un projecte de Participació, Actuació i Servei (PAS) orientat a analitzar l’experiència d’usuari de la Copa del Món femenina d’esquí alpí, amb la finalitat de verificar si l’esdeveniment compleix els principis de l’accessibilitat universal. L’equip de treball durà a terme una avaluació tant dels canals digitals com de les instal·lacions, mitjançant una visita prèvia i l’observació directa durant les jornades de competició. Aquesta anàlisi es farà acompanyant persones amb mobilitat reduïda o discapacitat sensorial, entre altres perfils. El projecte, sota el títol “Del clic a la grada”, oferirà una diagnosi del nivell d’accessibilitat de la Copa del Món i recollirà propostes de millora.
L’accessibilitat és una altra de les prioritats, amb l’objectiu que tots els serveis i instal·lacions estiguin adaptades a tothom, incloent-hi les persones amb discapacitat. Així, la web oficial de la Copa del Món és accessible digitalment i permet ser personalitzada segons les necessitats de l’usuari. Sobre el terreny, la senyalització i els materials comunicatius incorporen codis QR que transmeten informació en llengua de signes, i es disposa de recorreguts adaptats per a arribar a les zones de públic i servei d’acompanyament per a persones amb mobilitat reduïda.
Esdeveniments totalment descarbonitzats
Un altre dels valors que el Comitè Organitzador potencia és el de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. L’objectiu és aconseguir, en un futur proper, que les competicions siguin esdeveniments totalment descarbonitzats. En aquest sentit, durant les Finals de la Copa del Món 2023 ja es va aconseguir una reducció del 19,4% en relació amb les emissions de CO2 emeses durant les Finals del 2019; i en la Copa del Món de 2024, es va assolir una disminució addicional del 32% respecte de 2023, amb compensació en projectes d’àmbit nacional.
Per a aconseguir aquestes reduccions, cal destacar l’ús d’energia 100% renovable gràcies al segell Llum Verda de FEDA, però també totes les accions de reutilització de materials i de reducció de residus, així com mesures per a augmentar l’eficiència i l’autoproducció d’energia renovable.
En matèria de neu de cultiu, any rere any s’optimitza la producció amb canons de neu més eficients i amb polítiques d’ús responsable de l’aigua i l’electricitat gràcies als sistemes de sonars i mapatge GPS, i de les previsions meteorològiques i dels estudis hidrogeològics que es sol·liciten. A més, l’equip de Copa del Món impulsa la mobilitat neta, promocionant el transport públic, l’ús compartit de vehicles i la mobilitat elèctrica, i posa en valor la comunitat local i els productors de km 0. Enguany també s’han introduït novetats en la recollida de dades sobre els desplaçaments dels equips de les corredores per tal de poder calcular la petjada de carboni de l’esdeveniment d’aquest 2026 d’una manera més precisa.
Amb aquest conjunt d’iniciatives, el projecte de Copa del Món vol anar més enllà de la competició esportiva i consolidar-se com un esdeveniment capaç de generar llegat social i que sigui sostenible per al territori.
1 comentari
