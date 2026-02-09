Un motorista ferit a Encamp en un accident amb un camió

Aquest diumenge al vespre va tenir lloc un accident de circulació a la xarxa viària andorrana que es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit va localitzar-se al punt quilomètric 3,500 de la carretera general número 2 (CG-2), a la parròquia d’Encamp. El servei de Policia rebia l’avís alertant dels fets a les 18:35 hores d’ahir.

Segons informa el mateix servei de l’ordre, en l’incident viari es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta d’una motocicleta i d’un camió, ambdós amb matrícula d’Andorra. El conductor de la motocicleta, un veí del Principat, de 23 anys, va resultar ferit en el succés.

