La compra d’habitatges al 2025 va ser realitzada majoritàriament per residents a Andorra

Les adquisicions immobiliàries efectuades per residents continuen representant la gran majoria de les operacions registrades al país. Així ho evidencien les dades de l’Estadística de transaccions immobiliàries i de preus de l’habitatge i el sòl corresponent a l’any 2025 que es fan públiques aquest dilluns. Durant l’any passat, les persones físiques residents han realitzat el 75,1% de totes les adquisicions d’immobles, mantenint-se com el col·lectiu principal del mercat immobiliari andorrà. Pel que fa a les persones jurídiques, un 70% de les compres han estat realitzades per societats constituïdes íntegrament per residents, mentre que només un 19,4% corresponen a empreses amb participació resident inferior al 50%.
Aquestes dades confirmen que la participació estrangera en el mercat continua sent minoritària en termes estructurals i que el perfil del comprador és, majoritàriament, resident al Principat.
Les dades mostren que el 2025 ha estat un any d’activitat especialment intensa, amb un augment del 35,3% en el nombre de transaccions immobiliàries totals i un increment del 37,3% en el nombre total de béns immobles transmesos. Malgrat aquest creixement generalitzat, els residents són majoritaris en volum absolut de compres. Els moviments puntuals dels no residents continuen sent limitats en proporció i estan vinculats al marc regulador recentment modificat que grava les inversions estrangeres immobiliàries.
El Govern continuarà monitorant atentament l’evolució del mercat immobiliari, així com els efectes derivats del nou impost sobre la inversió estrangera, per a garantir un desenvolupament equilibrat del sector i preservar l’accés a l’habitatge per a la població resident.
El Govern vol subratllar que l’increment notable del percentatge de compres efectuades per no residents l’any 2025 —un augment del 100,3% en comparació amb l’any anterior— “no respon a un canvi real en la dinàmica del mercat, sinó que és conseqüència directa del període excepcional viscut entre el tercer trimestre del 2023 i el primer trimestre del 2024”, període durant el qual va estar vigent la suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles, establerta per la Llei 16/2023, del 7 de setembre, que impedia a persones no residents adquirir béns immobles al Principat. Aquesta moratòria es va mantenir activa fins a l’entrada en vigor de la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, que va instaurar l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària.
Aquesta situació va generar una distorsió temporal del mercat, provocant una reducció artificial de les operacions de compradors no residents durant el període de suspensió, que explica el fort increment posterior, un cop aixecada la moratòria i restablerta l’activitat sota el nou marc fiscal, que es manifesta com un augment significatiu en termes percentuals durant el 2025. Així, l’elevat increment percentual de les adquisicions per part de no residents s’ha d’interpretar com un fenomen conjuntural, i no pas com una tendència sostinguda ni com un canvi estructural en el comportament del mercat immobiliari.