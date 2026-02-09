Baró (PS) demana al Govern informació sobre el seguiment del programa de crèdits tous per a adquirir habitatge

El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha entrat a tràmit una demanda d’informació al Consell General. La sol·licitud demana al Govern que faciliti totes les dades sobre el seguiment i l’aplicació del nou programa de crèdits tous per a l’adquisició d’habitatge. Segons el Govern, aquesta mesura ha de facilitar l’accés a l’habitatge a les persones amb dificultats creixents per a comprar un pis al país.
Mitjançant aquesta demanda, Baró vol conèixer amb detall quin ha estat fins ara l’abast real del programa i si aquest està arribant efectivament als col·lectius als quals va destinat. En aquest sentit, el conseller socialdemòcrata sol·licita informació sobre el nombre total de sol·licituds presentades, quantes han estat admeses i aprovades, així com quantes han estat denegades i per quins motius. Igualment, demana disposar del perfil bàsic de les persones o llars sol·licitants i de les que han obtingut el crèdit, amb dades desglossades per trams d’edat, composició familiar i parròquia de residència.
La demanda d’informació també inclou la distribució de rendes de les llars que han sol·licitat els crèdits i de les que han estat aprovades, així com el valor dels immobles finançats en les operacions acceptades, indicant-ne els trams i el valor mitjà. A més, Baró reclama conèixer l’import dels crèdits concedits, també per trams i amb l’import mitjà corresponent, així com el nombre d’operacions que s’han formalitzat efectivament fins ara.
Segons el conseller general socialdemòcrata, aquesta informació és imprescindible per a poder avaluar si el programa de crèdits tous constitueix una resposta real i efectiva a la problemàtica d’accés a l’habitatge que viu el país o si, per contra, es tracta d’una mesura amb un impacte limitat que no dona resposta a les necessitats actuals de bona part de la població, especialment de joves i famílies amb rendes mitjanes i baixes.