La coalició planteja un calendari ambiciós per millorar el sistema de pensions

Els presidents dels grups parlamentaris de la majoria Carles Enseñat, Ferran Costa i Carles Naudi d’Areny-Plandolit han informat aquest dilluns en roda de premsa de les previsions de calendari per a la reforma del sistema de pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per fer-lo sostenible en el temps. Tal com consta a la Proposta d’acord per al foment d’un pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions -entrada a tràmit la setmana passada- es vol que abans del 15 de juliol estiguin enllestides les conclusions de la Comissió d’estudi. Així mateix, el pla d’actuacions amb les polítiques precises que elabori dita comissió hauria d’estar enllestit abans del novembre. D’aquesta manera, l’objectiu és poder entrar a tràmit abans d’acabar l’any la reforma de la llei de la CASS.

“La idea és que aquesta llei l’entrin totes les forces parlamentàries del Consell General, però si no s’aconseguís, el nostre compromís és de fer-ho igualment” ha explicat Carles Enseñat. Per la seva banda, Ferran Costa ha apel·lat al sentit d’Estat que han defensat tots els grups durant aquest darrer any de pandèmia, “esperem que també amb les pensions es vegi reflectit”.

Els tres presidents dels grups de la majoria confien que la resta de forces parlamentàries se sumaran a la Proposta d’acord i han deixat la porta oberta a fer-hi millores i aportacions a través d’esmenes perquè aquesta reforma sigui efectivament un pacte d’Estat.

La Comissió d’estudi serà l’encarregada d’analitzar i definir les mesures per garantir la sostenibilitat de les pensions. “Amb aquest objectiu comptarà amb la participació d’experts que ja coneixen la realitat del sistema andorrà de pensions perquè ja han estat treballant amb la CASS”, ha detallat Carles Naudi d’Areny-Plandolit. “El raonament d’aquests experts serà el que primarà en la decisió política definitiva”, ha ressaltat Enseñat.