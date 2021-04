Augmenten fins a 90 els casos actius de coronavirus a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té a data d’avui 90 casos actius de COVID-19, aproximadament un 30% més que ara fa una setmana (quan n’hi havia 63), segons el balanç setmanal que ha publicat l’Ajuntament urgellenc. Del total actual, 7 pacients estan ingressats al Sant Hospital (tres menys que dilluns passat i un menys que ahir diumenge), mentre que els 83 restants estan aïllats als seus respectius domicilis.

També ha augmentat significativament el nombre de contactes directes -no positius- confinats, que ara són 334. Concretament, s’han triplicat (+222 respecte de dimarts passat). Només pel que fa a les darreres vint-i-quatre hores, s’ha notificat 11 nous positius i s’ha aïllat 32 contactes directes. Un gruix significatiu de la població confinada torna a correspondre a l’àmbit educatiu: ara hi ha 5 grups escolars confinats (dilluns passat no n’hi havia cap). Representen en total 85 alumnes i 6 docents. Malgrat totes aquestes dades, la darrera setmana no hi ha hagut cap defunció per coronavirus a l’ABS de la Seu.

Aquest augment de la incidència també la reflecteixen ja els principals indicatius d’evolució. La velocitat de reproducció del virus (Rho7) està avui a 1,32 (+0,09 respecte d’ara fa una setmana); i el risc de rebrot (EPG) s’ha enfilat fins als 640 punts (+172). Al conjunt de l’Alt Urgell, ambdós índexs estan encara una mica més elevats: a 1,45 i a 728, respectivament. Preocupa especialment el percentatge de nous contagis, que ara és del 14,15%. Això significa que, de mitjana, gairebé 3 de cada 20 noves proves que es fan donen positiu.

Pel que fa a la vacunació, aquest diumenge no se n’ha fet i la xifra de persones que han rebut la primera dosi es manté en 3.713 (poc menys del 19% de la població de l’Alt Urgell), mentre que 1.226 ja han adquirit la immunitat amb la segona dosi (tot just un 6,2%).

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, l’augment de l’Alt Urgell ha influït en el repunt de la Rho7 (ara, a 1,06) i del risc de rebrot (453). Tot i això, la situació més complicada segueix sent a l’Alta Ribagorça, on aquests índexs estan a 2,31 i a 1.244, malgrat que tendeixen a la baixa. En canvi, l’Aran i la Cerdanya tenen la Rho7 per sota el límit recomanat (a 0,68 i 0,99 respectivament). Als quatre hospitals pirinencs hi ha en total 26 ingressats.

Més de 500 ingressats a les UCI

Finalment, pel que fa a nivell de Catalunya, es confirma l’augment d’ingressats a planta dels hospitals (ara n’hi ha 1.763) i especialment a les UCI (515), on se supera àmpliament el límit de 300 recomanat pel Departament de Salut. De mitjana, la Rho7 és a 1,03 i l’EPG a 257, lleugerament per sota la dada de l’Alt Pirineu i Aran. Aquest diumenge s’ha notificat 13 defuncions, que eleven a 21.552 la xifra total de víctimes des de l’inici de la pandèmia.