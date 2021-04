El Govern aprovarà l’allargament dels ajuts als lloguers comercials per al maig

El ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha informat que el Govern preveu aprovar les properes hores una nova llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. El text vol “seguir donant suport al teixit social i empresarial del país” i se centra específicament en l’àmbit del lloguer.

Així, tal com ha destacat el portaveu de l’Executiu, el projecte de llei s’enfoca en allargar durant el mes de maig els ajuts als lloguers de locals comercials i empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic, tenint en compte que l’activitat del país encara no és suficient i encara requereixen ajuts.

Així, l’arrendatari que demostri una davallada de la xifra de negoci –respecte al maig 2019–pot sol·licitar que la renda d’aquest mes se li redueixi. Aquest ajut pot aplicar-se de dues maneres: o bé amb una carència sobre l’import total de la renda de maig, que es fraccionarà durant els propers nou mesos, o bé amb una reducció de fins al 30% proporcional a la davallada de la xifra de negoci.

Jover ha explicat que el projecte s’aprovarà i presentarà al Consell General per la via de necessitat i extrema urgència i que, per tant, podria debatre’s aquesta mateixa setmana.

Actualització sanitària 12 d’abril

Per la seva banda, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut per actualitzar la informació referent als casos de coronavirus SARS-CoV-2 des de l’inici de la pandèmia al Principat, que és de 12.581 persones. Es registren un total d’11.890 altes i 121 defuncions.

Actualment hi ha 570 casos actius: 26 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 10 a l’UCI –8 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap ingressat.

Durant la jornada d’ahir van vacunar-se 964 persones. Des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 18.055 dosis. La secretària d’Estat també ha destacat que aquesta setmana se seguirà vacunant personal docent –fins ara s’ha administrat al vacuna a 655 professors–: “estem molt contents del nivell d’adhesió entre el personal educatiu”. Encara en l’àmbit educatiu, Mas ha informat que actualment i des del cap de setmana no hi ha cap aula sota vigilància activa ni sota vigilància passiva.

Finalment, pel que fa al ritme d’inscripció per rebre el vaccí, hi ha 35.068 persones que ho han fet, o bé a la plataforma www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019.