La Cerdanya vota avui amb menys llistes que al 2019

La plaça de l’Ajuntament de Puigcerdà (Puigcerdà Turisme)

Per a aquest 28 de maig de 2023, la Cerdanya ha patit una clara reducció de les llistes electorals, si es compara amb les anteriors eleccions municipals, les de l’any 2019. La comarca ha passat de tenir quaranta-vuit opcions polítiques a només trenta-quatre.

Puigcerdà és el municipi amb més llistes, en concret sis: Partit Popular, FUTUR per Puigcerdà, Junts Per Puigcerdà – Compromís Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de progrés, Treballem Per Puigcerdà – Ara Pacte Local i Impulsem Puigcerdà – Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal. Albert Piñeira, el fins ara alcalde del poble (Junts), no optarà a la reelecció després de 12 anys de majoria absoluta. A Puigcerdà, el plenari està format per 13 regidors.

Al 2019, també a les municipals, a Puigcerdà hi va haver una participació del 60,48% amb 3.698 vots emesos, dels quals 82 en blanc i 39 nuls. Llavors, Junts va obtenir 9 regidors (majoria absoluta), ERC 3 i el PP 1. Caldrà esperar al final de la jornada d’avui per a veure què passa sense la presència d’Albert Piñeira encapçalant la llista de Junts.





Altres localitats

Pel que fa a la resta de la comarca, cal destacar els quatre partits que es presenten a Alp de Cerdanya i quatre més a Llívia, els mateixos que a Urús.





Font: Cerdanya Digital.com