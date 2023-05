5,5 milions de catalans tenen avui una cita amb les urnes

Infografia sobre les eleccions municipals 2023 (Ajuntament de Barcelona)

5.490.046 de catalans i catalanes estan cridats a les urnes en les eleccions municipals d’aquest diumenge, dia 28 de maig. Els votants hauran d’escollir els 947 alcaldes i alcaldesses i els 9.139 regidors dels pobles i ciutats de Catalunya. A la província de Barcelona, ​​podran votar 4.068.343 electors, a Tarragona 583.321, a Girona 535.257 i 303.125 a Lleida.

Com a dada, 66.176 catalans han sol·licitat el vot per correu de manera presencial per a aquestes eleccions i s’han rebut un total de 14.013 sol·licituds de forma telemàtica. Per a aquestes eleccions municipals s’han habilitat 2.730 col·legis electorals de tot Catalunya. Per províncies, la distribució és de 1.638 col·legis i 6.472 taules a Barcelona; 269 ​​col·legis i 1.039 taules a Tarragona; 384 col·legis i 860 taules a Girona; i 339 col·legis i 575 taules a Lleida.

El dispositiu electoral, a Catalunya, té prop de 10.000 treballadors i treballadores de les diferents administracions públiques, principalment de l’Administració General de l’Estat i dels diferents ens municipals, i amb la mobilització de 8.025 agents: 1.100 del Cos Nacional de Policia, 1.160 de la Guàrdia Civil, 3.891 del Cos de Mossos d’Esquadra i 2.974 policies locals. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil s’encarregaran del desplegament de l’operatiu antiterrorista i de la protecció de les infraestructures crítiques de l’estat per a assegurar el desenvolupament normal de la jornada electoral.





La jornada electoral

La votació començarà a les 9 hores, encara que els locals estaran oberts abans per a constituir les meses electorals i verificar que no hi ha problemes amb el material electoral (urnes, cabines, suports senyalitzadors, sobres, paperetes, impresos que acrediten interventors i apoderats, etc.). La votació s’acabarà a les 20 hores.

Ja fa diverses setmanes que el procés electoral es va posar en marxa i, des d’aleshores, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya capitaneja tot el procés i vetlla pel funcionament correcte del dispositiu, en col·laboració amb el Ministeri de l’Interior i altres organismes de l’Estat, com ara l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i la Societat Estatal Correus i Telègrafs.