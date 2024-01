Projecte Vida signa la Declaració d’Oviedo, “Iniciativa global per a la prevenció de l’ús de drogues”

Els assistents a la Declaració d’Oviedo (Projecte Vida)

Segons la mateixa entitat, “Projecte Vida” és la primera organització de la societat civil andorrana que forma part d’una declaració internacional, al costat d’associacions dels 5 continents, universitats i alguns governs com l’espanyol, sobre trastorns d’addicció. El 9 de juny de 2023, experts internacionals i nacionals es van reunir a la ciutat d’Oviedo, a Espanya, en una consulta organitzada per Projecte Home per a explorar estratègies efectives per a prevenir el consum de drogues alineades amb els estàndards científics internacionals.

Durant 2023, i arran de la consulta, més de 150 experts han treballat de manera voluntària per a adoptar la Declaració d’Oviedo per a incrementar la prevenció en l’avantguarda de les polítiques de drogues.

La iniciativa 2024 sobre prevenció del consum de drogues de la Declaració d’Oviedo és una construcció global i col·lectiva. Queda reconeguda l’enorme contribució qualificada d’experts de molts països del món, i de manera voluntària; des de la significativa participació durant la Consulta d’Experts en Prevenció 2023 celebrada a Oviedo, el valuós treball fet per a l’elaboració i revisió de la declaració, la preparació de la iniciativa, i l’enriquidora implicació dels punts focals per regions i per països encaminats a impulsar la iniciativa durant 2024.





La Declaració d’Oviedo compta amb deu propostes:

1. Sol·licitar als països dedicar almenys el 25% de la seva estratègia i pressupost de reducció de la demanda de drogues a la prevenció per al 2024.

2. Promoure un enfocament de prevenció dirigit a totes les edats del desenvolupament i afavorint una prevenció més primerenca.

3. Fomentar la recerca i l’avaluació per a evitar estratègies de prevenció ineficaces o contraproduents.

4. Ampliar la visió de les respostes preventives per a desplaçar l’enfocament centrat en les drogues cap a l’individu i la comunitat.

5. Incorporar enfocaments interseccionals en la prevenció que abastin tots els col·lectius en risc.

6. Impulsar sistemes de prevenció que involucrin múltiples actors (sectors governamentals, no governamentals i comunitaris) i que documentin l’efectivitat i rendibilitat per a la seva implementació global.

7. Proporcionar cobertura universal des d’un contínuum d’atenció.

8. Prioritzar l’acció als països de renda baixa i mitjana.

9. Capacitar a les generacions actuals i futures de professionals de la prevenció.

10. Donar seguiment de l’estat de les polítiques de prevenció a través d’una supervisió responsable.

L’adhesió a la Declaració d’Oviedo significa el compromís per part de Projecte Vida d’acceptar i implementar propostes, així com a utilitzar els recursos que hi ha a l’abast de l’associació per a continuar duent-les a terme, especialment la 2, 4, 5 i 9, com ha vingut fent durant els últims dos anys. L’entitat fomentarà la col·laboració constructiva amb totes les parts implicades promovent l’adhesió i la difusió de la Declaració d’Oviedo al Principat d’Andorra .