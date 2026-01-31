La Biblioteca Sant Agustí de la Seu impulsa un nou club de lectura de còmic per a joves

Cartell anunciant la creació del club de lectura de còmic (Aj. la Seu)
Amb l’objectiu d’apropar la cultura i el gènere de la novel·la gràfica al públic adolescent, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell presenta la creació d’un nou club de lectura de còmic adreçat a joves d’entre 14 i 18 anys. Aquesta nova proposta serà conduïda per Aina Sellart, professora d’Expressió Artística de l’Institut La Valira, qui ha seleccionat acuradament cinc obres clau per a convidar a la reflexió i el diàleg sobre temes universals i d’actualitat.

Un viatge a través de la vinyeta

El club neix per a potenciar el fons especialitzat de la biblioteca -que ja compta amb uns 1.500 exemplars– i per oferir un espai on els joves puguin compartir la seva passió pels còmics. Les lectures seleccionades tractaran temàtiques diverses com l’homosexualitat, la immigració, la quotidianitat adolescent, la Guerra Civil i el franquisme, o la Segona Guerra Mundial.

Les obres i sessions programades són:

  • 23 de febrer: Maus, d’Art Spiegelman.
  • 23 de març: Pardaleta, de Joana Estrela.
  • 27 d’abril: Ex Libris, de Matt Madden.
  • 18 de maig: El arte de volar, d’Antonio Altarriba i Kim.
  • 15 de juny: Emigrantes, de Shaun Tan.

Cada sessió s’acompanyarà d’una guia introductòria tant sobre l’autor com sobre el context de l’obra per a enriquir el debat.



Presentació i inscripcions

La sessió de presentació del club tindrà lloc el pròxim dilluns, 2 de febrer, a les 17:30 hores, a la sala polivalent de la biblioteca.

Tots els joves que hi estiguin interessats ja poden realitzar la seva inscripció a través dels següents canals:

  • Presencialment: A la mateixa Biblioteca Sant Agustí.
  • Telèfon: 973 36 06 66.
  • Correu electrònic: biblioseu@laseu.cat.

Amb aquesta iniciativa, la Biblioteca Sant Agustí referma el seu compromís amb el foment de la lectura i la creació de nous espais de trobada cultural per a la joventut de la Seu i comarca.

