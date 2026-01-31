Factors que has de considerar per a escalfar la casa

A més de seguir alguns trucs per a estalviar energia a casa, cal tenir en compte diferents factors que determinen com pots escalfar la teva llar de manera més barata. Alguns d’ells són: L’orientació de la façana. Influeix en la despesa energètica, perquè condiciona la climatització de la casa. Convé saber que si la teva casa té orientació est, l’habitatge s’escalfa al matí i es va refredant al llarg del dia, i que l’orientació nord és la més freda. Si la façana és oest, rep llum des de migdia fins al vespre; si dona al sud, la llum entra des de primera hora del matí fins a la posta de sol.
La qualitat dels materials en teulada, parets, sòls… Hi ha edificis antics construïts amb materials poc aïllants que deixen passar fred i calor. No obstant això, una casa ben aïllada i segellada pot aconseguir un estalvi energètic pròxim al 90%. Per a les cobertes són aconsellables el poliestirè extrudit o la llana tèrmica. Per a escalfar la casa resulten perfectes els sòls i parets radiants.
La ubicació de les habitacions. Cuina i banys necessiten menys calefacció que el saló o els dormitoris. Per això, en la mesura del possible, has d’intentar que les habitacions i la sala d’estar estiguin orientats al sud.
La tarifa de la llum. No oblidis comparar les diferents tarifes de llum! Pots estalviar centenars d’euros a l’any segons la tarifa que tinguis contractada.
Per Consumer/eroski.com