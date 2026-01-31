Roger Puig queda fora a la segona mànega del segon gegant de la Copa del Món a Méribel

By:
On:
In: Esports
Roger Puig, a Sankt Moritz
Roger Puig, a Sankt Moritz en una imatge d’arxiu (Ignasi Puig)

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, no va poder completar, aquest divendres, el segon gegant (GS) de la Copa del Món disputat a Méribel, després de sortir-se del traçat al final del mur en la segona mànega. A la primera mànega, Puig va finalitzar en onzena posició provisional, amb una baixada correcta tot i cometre alguns errors al mur final, una secció especialment exigent del recorregut.

La jornada va estar marcada per unes condicions molt dures i una pista de gran exigència física. Va nevar durant tota la prova i, a més, les mànegues amb temps compensat d’1,15 segons i un mur final molt intens van requerir un gran esforç a nivell de cames, fent que el cansament fos un factor determinant.

A la segona mànega, Roger Puig, ha començat amb molt bones sensacions, situant-se en sisena posició al primer parcial. Tot i això, va anar perdent algunes posicions en el segon parcial i, a l’entrada del mur, va cometre un error que el va fer frenar molt. Després, va anar enrere i va acabar sortint-se del traçat sense opcions d’entrar a la porta següent, quedant eliminat.

La Copa del Món continuarà la setmana vinent amb les proves de descens (DH) i supergegant (SG) a Tignes, a la seu dels pròxims Campionats del Món d’esquí, on Roger Puig buscarà recuperar bones sensacions en les disciplines de velocitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]