Roger Puig queda fora a la segona mànega del segon gegant de la Copa del Món a Méribel

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, no va poder completar, aquest divendres, el segon gegant (GS) de la Copa del Món disputat a Méribel, després de sortir-se del traçat al final del mur en la segona mànega. A la primera mànega, Puig va finalitzar en onzena posició provisional, amb una baixada correcta tot i cometre alguns errors al mur final, una secció especialment exigent del recorregut.
La jornada va estar marcada per unes condicions molt dures i una pista de gran exigència física. Va nevar durant tota la prova i, a més, les mànegues amb temps compensat d’1,15 segons i un mur final molt intens van requerir un gran esforç a nivell de cames, fent que el cansament fos un factor determinant.
A la segona mànega, Roger Puig, ha començat amb molt bones sensacions, situant-se en sisena posició al primer parcial. Tot i això, va anar perdent algunes posicions en el segon parcial i, a l’entrada del mur, va cometre un error que el va fer frenar molt. Després, va anar enrere i va acabar sortint-se del traçat sense opcions d’entrar a la porta següent, quedant eliminat.
La Copa del Món continuarà la setmana vinent amb les proves de descens (DH) i supergegant (SG) a Tignes, a la seu dels pròxims Campionats del Món d’esquí, on Roger Puig buscarà recuperar bones sensacions en les disciplines de velocitat.