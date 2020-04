L’ activitat judicial es manté al mínim però bona part del personal no pot fer teletreball perquè ha de tenir accés físic als dossiers. Tot i això les visites presencials a la Batllia s’han reduït a una quinzena al dia.

El BOPA ha publicat l’acord del Consell Superior de la Justícia per adaptar-se als decrets del Govern de mesures excepcionals i urgents per l’emergència sanitària. S’acorda mantenir al mínim l’activitat judicial amb els serveis estrictament essencials com els procediments d’habeas corpus, els que afecten drets fonamentals, les actuacions amb detinguts o presos o les mesures relacionades amb persones en situació de risc.

Es mantenen els serveis de guàrdia i per presentar escrits cal concertar cita prèvia. El president del Consell Superior, Enric Casadevall, diu que el personal que pot fa teletreball però matisa que en molts casos no és possible perquè cal tenir accés físic als dossiers.

S’han reduït molt les visites, que són principalment d’advocats i procuradors, i no superen la quinzena al dia. També s’han suspès els terminis processals i els terminis administratius per a la tramitació de procediments.

Es preveu el recurs de la videoconferència quan sigui possible i se suspenen els concursos en vigor per cobrir vacants, entre les quals hi ha tres places de batlle. Els nous terminis s’establiran quan acabi la la situació d’emergència.

Casadevall ha reconegut que la situació també endarrerirà el calendari previst per al trasllat a la nova Seu de la Justícia.