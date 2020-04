Els darrers dies el Raonador del Ciutadà ha rebut diverses queixes de mares i pares davant la voluntat d’algunes llars d’infants privades de continuar domiciliant els rebuts malgrat estar tancades. Les llars d’infants privades del país han fet un pacte col·lectiu pel qual han decidit aplicar un descompte d’entre el 25% i el 55% de la quota mensual, en funció de les característiques i preus de cada centre educatiu amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat econòmica.

Aquest col·lectiu, segons les mesures decretades pel Govern d’Andorra arran la crisi de la COVID19, es pot acollir a les ajudes públiques que escaiguin, per tant no correspon que es demani cap pagament per un servei no prestat, segons indica el Raonador del Ciutadà en un comunicat.

És per aquest motiu, que el Raonador del Ciutadà- en aquest cas- recomana, no fer efectiu el pagament de cap quota – amb rebaixa o sense- que es reclami a partir del mes d’abril, fins que retorni l’activitat.

El Raonador continua a disposició de la ciutadania per a qualsevol altra informació o eventualitat que pugui sorgir.