La 34a Trobada Empresarial al Pirineu espera reunir més de 600 professionals, empresaris i directius

Vídeo de la 33a edició (Trobada Empresarial al Pirineu)

Els propers 8 i 9 de juny, la Seu d’Urgell, serà l’escenari de la 34a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que té per títol ‘Liderar avui: talent i valentia’. L’organització de l’esdeveniment espera reunir més de 600 professionals, empresaris i directius. La trobada se centralitzarà al Palau Municipal d’Esports de la capital urgellenca.

Aquesta cimera econòmica, consolidada com una de les jornades de referència per al teixit empresarial català, posarà la mirada en el talent i la valentia com a eines imprescindibles perquè les empreses i, en especial els seus líders, facin front als reptes dels nous escenaris laborals, marcats pel teletreball, la inestabilitat, el predomini de la tecnologia i els canvis constants.

Entre d’altres, la Trobada comptarà enguany amb la presència del doctor en economia, exmembre del Comitè del Banc Central Europeu i exmembre de la Comissió Executiva del Banc d’Espanya, José Manuel González-Páramo.





La Trobada Empresarial del Pirineu

La trobada va néixer el juny de 1990 per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals lleidatans per a donar resposta a les inquietuds del sector econòmic i empresarial. La trobada es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la franja d’Aragó i el Principat d’Andorra.