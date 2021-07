Justícia preveu que els agents de la presó assumeixin el trasllat dels interns l’any vinent

El Govern espera que els agents del centre penitenciari ja puguin traslladar els presos l’any vinent, cinc anys després que s’aprovés la modificació de llei del centre penitenciari per a deslliurar d’aquesta feina la policia. +

El Ministeri de Justícia i Interior espera el vistiplau de la direcció del centre penitenciari per a començar a formar els agents de la Comella en el trasllat de presos. Unes funcions per a les quals es va modificar la llei del cos penitenciari el 2017, però que encara segueixen desenvolupant els efectius de la policia.

La voluntat és que l’any vinent ja ho assumeixin els agents del centre penitenciari, ja que, per una banda, milloraria la seva carrera professional i per altra, trauria feina a la policia.

Pel que fa als presos, el ministeri està negociant amb el SAAS incrementar les prestacions mèdiques en l’àmbit psicològic i psiquiàtric per a resoldre les necessitats dels interns. El que no es plantegen ampliar de moment són les formacions que es van signar amb la universitat, ja que no constaten més demanda. De fet, ha afegit que el problema és que els interns hi vulguin accedir. Tot i això, no es plantegen incloure-les dins les penes, una qüestió que requeriria modificacions legislatives que no estan sobre la taula.

Finalment, tampoc es crearà un mòdul d’aïllament per a presos perillosos, tot i que era una de les recomanacions de l’auditoria de seguretat externa que van desenvolupar dos experts francesos per a millorar la seguretat a la presó.