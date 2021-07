Dos homes són detinguts després d’agredir les seves respectives parelles

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 19 al 25 de juliol del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra la seguretat del trànsit (11) i altres delictes (7). Destaca la detenció del conductor implicat en l’accident mortal del passat dia 20 i les de dos homes per presumptes delictes de violència domèstica.

Així, el 23/07/2021 a les 01:08 hores a Andorra la Vella, es va detenir un turista de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un aparcament de la vila per una discussió, la qual deriva posteriorment en una agressió per part del detingut envers la seva parella.

Dos dies després, el 25/07/2021 a les 19:29 hores a Encamp, es va detenir un home de 52 anys, també com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una forta discussió, la qual ha derivat posteriorment en una agressió per part del detingut envers la seva parella.

El 25/07/2021 a les 21:25 a Escaldes-Engordany, un home de 54 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injúries- i contra la llibertat -amenaces-. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió familiar entre pare i filla. L’interessat es va negar a identificar-se i va reaccionar de manera desproporcionada vers els agents interventors, motius pels quals va ser detingut.

El 25/07/2021 a les 16:55 hores a Escaldes-Engordany, va ser detingut un home resident de 46 anys, com a presumpte autor dels delictes contra l’honor, la llibertat, la constitució i la funció pública. La Policia va ser requerida, ja que els agents de circulació estaven retirant un vehicle de la via pública per estacionament indegut i el seu propietari havia injuriat, amenaçat, discriminat i actuat de manera desproporcionada vers aquests.

D’altra banda, la Policia explica que el 19/07/2021 a les 22:30 hores a la frontera del riu Runer, un home de 29 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-. Així mateix el 20/07/2021 a les 12:20 hores a Escaldes-Engordany, també va ser detingut un veí del Principat de 38 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. En aquest cas,l’interessat és objecte d’una ordre de recerca judicial amb detenció, per haver desobeït en reiterades ocasions una sentència d’arrest nocturn al centre penitenciari.

Delictes contra la salut publica:

D’altra banda el 20/07/2021 a les 02:10 hores a Andorra la Vella, un home resident de 31 anys, va ser detingut per possessió de cocaïna. La Policia va ser requerida en un aparcament de la vila. En procedir al control, es va efectuar un escorcoll als interessats i es va trobar un embolcall contenint el producte estupefaent entre les pertinences del detingut.

El 23/07/2021 a les 14:40 hores al Pas de la Casa, un home no resident de 31 anys, va ser detingut per possessió d’heroïna. Els agents van trobar una cartera a la via pública. En verificar la documentació i el contingut de la mateixa, van trobar un embolcall de plàstic contenint una pols blanquinosa. Posteriorment, el propietari de la cartera es va presentar a la Policia per denunciar la pèrdua. Aleshores la Policia va procedir a la seva detenció.

El 25/07/2021 a les 02:58 hores a Encamp, un home resident de 25 anys, va ser detingut per possessió de cocaïna, arran d’un control rutinari.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut onze persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, un en el marc de controls rutinaris, altres vuit en la campanya alcoholèmia i dues més per accidents de d’anys materials.