Joan Vinyes i Jordi Mercader pugen al seu primer podi internacional, a Fiuggi

Amb la disputa del 9 Ral·li di Roma Capitale es van iniciar les proves d’asfalt del Campionat d’Europa de Ral·lis, sent la tercera del certamen de la present temporada. Joan Vinyes i Jordi Mercader i l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport, van competir en la que era la segona cita internacional del seu calendari, aconseguint el seu primer podi internacional de la temporada (2a plaça de l’ERC2).

El triomf va ser per al tàndem de Suzuki Ibèrica, Javier Pardo i Adrián Pérez, que van aconseguir superar als seus companys en 48″, una vegada completades les 13 especials (185 km) cronometrades que configuraven la prova organitzada per Motorsport Itàlia.

“ Molto caldo” en l’escenari de la prova italiana

Seguint la mateixa tònica que les setmanes anteriors, la climatologia va ser la dificultat atípica de la prova. Temperatures molt altes (sobre els 40°) van acompanyar, durant bona part dels dies, als quals van decidir acostar-se a veure in–situ la prova italiana de l’ERC. Esment a part van merèixer els participants que, a més de suportar les temperatures exteriors, en entrar en les seves mecàniques la calor era encara més sufocant. Vinyes comentava: “Després d’un reagrupament o parc tancat en el qual el Swift ha estat a ple sol, entrar en l’habitacle és tot un repte”.

Reconeixements “ express ” per a començar

Els inscrits al ral·li romà tenia per davant, durant la jornada del dijous (dia 22), el reconeixement de gairebé 200 quilòmetres de velocitat repartits en 7 especials cronometrades, a les quals podia donar un màxim de dues passades per especial. Per a una especial en concret (Santopadre–Arpino) hi havia la possibilitat de realitzar el reconeixement entre les 6 i les 8 hores del divendres.

EL tàndem de Suzuki, va decidir aprofitar al màxim la jornada dijous. Sense temps per a un mínim descans, van completar les dues passada per especial en el temps previst. D’aquesta manera van poder donar la seva primera opinió d’un recorregut fins a aquest moment desconegut per a ells, a més de passar la primera pàgina del ral·li i començar a pensar en el shakedown.

Una jornada prèvia a l’inici del ral·li, difícil. Vinyes optimista , malgrat tot

L’inici de les “free practice” (2 passades per l’especial de 4 km, de Fumone) pilotant el Swift R4lly, va ser complicat per a l’equip Suzuki Ibèrica. Un problema tècnic, en aquells instants imprevist, provocava que el Swift no donés tota la seva potència. Una vegada completada la primera passada, a un ritme molt lent, el Suzuki #44, es va quedar en l’assistència amb els tècnics de l’equip treballant per a poder continuar la prova amb normalitat.

Vinyes i Mercader, van completar el TC amb millors sensacions encara que en opinió del pilot de Suzuki: “Crec que estem en el bon camí si bé encara hi ha algun detall per a resoldre. Sóc optimista, estic convençut que iniciarem el ral·li amb tot al 100%”.

La intuïció de Joan va encertar plenament. En l’especial espectacle disputada pels carrers de la zona monumental de Roma (pròxima al Vaticà), Vinyes i Mercader la van completar (6″ 3), a 1 dècima dels seus companys d’equip Pardo i Pérez. Amb tot, Joan va destacar d’aquesta cronometrada inicial el següent detall: Hem viscut una experiència impossible de repetir, tret que no sigui disputant el Ral·li de Roma, Anar a fons pels carrers de la capital italiana darrere de les motos de la policia, sense temps d’admirar els monuments pels quals passàvem, ens va deixar molt sorpresos.

Etapa 1. Va arribar la normalitat

Es va iniciar l’etapa inicial, llarga quant a temps i menys exigent (en aparença) quant a quilometratge, amb algun dubte, però amb la confiança que tot estava en ordre. Aquesta sensació es va confirmar en la primera especial (Rocca di Cavi, 7,25 km), en la qual amb un crono de 5′ 27″7, van ocupar la primera plaça entre els equips l’ERC2, amb el mateix temps que Pardo i Perez.

Durant aquesta primera jornada, els Suzuki Swift R4lly S, van tenir com a rivals directes per al podi de la categoria, l’Abarth 124 Ral·li GT dels danesos Polonski i Sitek. Mentre que, tant els últims guanyadors del Ral·li de Liepaja (terra), l’equip rus Feofanov i Kobins (Suzuki Swiftt R4) com els també danesos Pryczek i Marschal (Subaru Impreza), ja havien perdut més temps del que a priori es preveia.

Una vegada finalitzada l’etapa, Vinyes es mostrava molt satisfet de com s’havia desenvolupat la seva estrena en la prova de Fiuggi: “Penso que el nostre ritme és molt bo. Hem mantingut sempre un marge de seguretat tenint en compte que només hem passat dues vegades per cadascun dels trams i és la primera vegada que correm en aquestes especials. Són cronometrades més complicades del que sembla i no pots arriscar més del compte”.

Classificació ERC2

Etapa 1

1.- Pardo i Pérez (Suzuki Swift R4lly S), 43’33.3, 2. Vinyes i Mercader (Suzuki Swift R4lly S) a 16″ 1, 3.Polonski i Sitek (Abarth 124 Ral·li GT) a 49″ 5.

Etapa 2. “Aguantar els atacs de Abarth serà el principal objectiu”.

El segon dia de competició, en el qual es disputava el 75% del ral·li, tot va seguir en la línia de la primera etapa. El domini dels Swift de l’equip Suzuki Ibèrica es va fer evident des de la primera especial disputada (primer pas per Fiuggi i Guarcino de gairebé 20 km) en la qual Vinyes i Marró van encapçalar la classificació, separats per 9 dècimes, mentre que els pilots de l’Abarth van perdre gairebé 20″ respecte a els líders.

Vinyes i Mercader van finalitzar l’etapa sense contratemps i confirmant el seu primer podi de la temporada en l’ERC2. Una vegada acabada la cerimònia de lliurament de trofeus ens feia aquesta valoració de la prova: És sense cap dubte un ral·li molt bonic amb unes especials espectaculars. He gaudit molt pilotant en aquest traçat malgrat haver de fer-lo amb alguna precaució pel fet que es tractava d’un escenari exigent en el qual no havíem corregut mai i només havíem fet les dues passades de reconeixement que permeten els organitzadors. Recordaré molt temps aquest ral·li italià.

Classificació Final ERC2

1.- Pardo i Pérez (Suzuki Swift R4lly S), 2 h 01‘14.1, 2. Vinyes i Mercader (Suzuki Swift R4lly S) a 48″ 2, 3. 3. Polonski i Sitek (Abarth 124 Rally GT) a 2′ 59″.8, Feofanov i Kokins (Suzuki Swift R4) a 7′ 50″3, 5. Cartier i Craen (Toyota Yaris) a 8′ 03″7.

Després de disputades dues proves d’una competició del nivell del Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC), a més en superfícies molt diferents (Polònia sobre terra i Roma sobre asfalt), Vinyes fa una valoració molt positiva de la participació de l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport en aquest certamen, aquestes era les seves paraules: “Cada mes sento més orgullós de formar part de la “família” de Suzuki Ibèrica Motorsport. Prendre el risc de sortir d’una zona de confort com pot ser el CERA i afrontar un repte de l’envergadura de l’ERC, amb tota seguretat, no és gens fàcil i a més amb l’objectiu de lluitar entre els millors i a poder ser guanyar”.

A més afegia: “Hi ha adversitats, és evident, però es resolen amb celeritat i a nosaltres ens donen confiança i l’opció de competir amb un màxim de garanties. Només puc donar les gràcies pel treball impecable de l’equip en tot moment. La veritat és que quan pujo al podi i veig la cara de felicitat de tots, em complau enormement. Repeteixo, moltes gràcies i continuarem treballant perquè, al podi de Roma, segueixin molts més”.

La pròxima cita del Campionat d’Europa de Ral·lis, a la qual l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport no té previst assistir per coincidències en els calendaris, serà l’última setmana d’agost (del 27 al 29), a la República Txeca i la prova no pot ser una altra que el 50th Barum Czech Ral·li Zin.