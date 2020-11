Jover i Ballestà es reuneixen amb el director de la circumscripció belgo-holandesa de l’FMI, Paul Hilbers

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, s’ha reunit aquest dilluns telemàticament amb el director de la circumscripció belgo-holandesa del Fons Monetari Internacional (FMI), Paul Hilbers. En la reunió també hi ha pres part el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà.

La trobada ha servit per repassar les vies de col·laboració existents tant entre els països membres com directament amb l’FMI. En aquest sentit, Hilbers ha remarcat l‘interès que pot tenir per al Principat sol·licitar ajuts tècnics a l’ens internacional en matèria estadística, pressupostària, fiscal o pel sector financer. El director de l’FMI i el ministre Jover també han convingut en la importància de saber transformar la crisi global provocada per la COVID-19 en noves oportunitats de millora. Així, per exemple, consideren que l’aposta per societats més sostenibles ha de ser una prioritat.

Andorra va esdevenir el 190è país membre del Fons Monetari Internacional el passat mes d’octubre i va adscriure’s a aquesta circumscripció, la quarta amb més importància dins l’organisme després dels grups dels Estats Units, Japó i la Xina. La circumscripció belgo-holandesa inclou, a banda d’Andorra, Armènia, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Xipre, Geòrgia, Israel, Luxemburg, Moldàvia, Montenegro, Holanda, Macedònia del Nord, Romania i Ucraïna.