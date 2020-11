Encamp entrega 4.000€ en premis del XIV concurs d’embelliment floral

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquest dilluns dels premis als 20 finalistes del XIV concurs d’embelliment floral de la parròquia, i s’han entregat premis per valor de 4.000€. Tots els participants han rebut un val de 20 € bescanviable per plantes, flors o material de jardineria en els establiments col·laboradors especialitzats de la parròquia.

La cònsol major, Laura Mas, i el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, André Riba, han estat els encarregats de fer entrega dels guardons als diferents premiats (el xec regal, un diploma acreditatiu i una ponsètia), ja que per motius sanitaris l’acte, que habitualment es fa cap a l’octubre, s’ha dut a terme avui, de forma restringida, només amb els finalistes de cada categoria i sense públic.

La cònsol major, Laura Mas, ha anunciat que de cara a l’any vinent “introduirem algun petit canvi en el concurs amb l’objectiu de créixer en el nombre de participants, ja que la col·laboració entre els particulars i el Comú és una fórmula d’èxit”.

Mas ha animat a tots els participants a repetir la primavera vinent a la XV edició, i a participar, ara al desembre, al I Concurs d’Aparadors i Decoració de Nadal “gràcies a la vostra creativitat gaudirem, també ara a l’hivern, d’un bonic paisatge urbà amb motius nadalencs”.

Andreu Riba ha recordat que el moviment de Viles Florides que enguany va reconèixer Encamp com una parròquia de 4 flors d’honor “va valorar molt positivament que des del Comú s’incentivés la participació ciutadana, amb accions com el Concurs d’embelliment floral, per promoure iniciatives de foment del medi ambient i la sostenibilitat com és Viles Florides“.

El jurat, constituït per l’encarregat de parcs i jardins comunal, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp, un tècnic de jardins i per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, han coincidit en que “molts dels participants repeteixen any rere any, i tot i així, ens sorprenen amb noves composicions i creativitats”

En l’edició d’enguany s’han entregat un primer premi i tres segons premis a la categoria de xalets i edificis. Dos primers premis, un segon premi i un tercer a la categoria d’apartaments i pisos.

En la categoria d’hotels i residències el primer premi ha estat per a l’Aparthotel La Solana i el segon premi per a l’hotel Guillem, i en la categoria de comerços el primer premi ha estat per Maxicurs i el segon per a Signum.

Per decisió del jurat, enguany s’ha premiat fora de concurs, un en la categoria de xalets i edificis amb un val de compra de 125 €, dos en la categoria d’apartaments i pisos, amb un val de compra de 75 €, i en la categoria de comerços al restaurant La Cirera, amb un val de compra de 75 €.

Al Pas de la Casa s’ha premiat amb el 1r premi de comerços al Cafè la Residència i amb el segon premi a La Camarguesa II. En algunes categories, alguns premis han quedat deserts.