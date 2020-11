Els casos actius tornen a estar per sota dels 800 en un dia amb tres altes de l’UCI i una de l’hospital

Els casos actius es tornen a situar per sota dels 800, concretament en són 796. Així ho ha indicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la darrera actualització de les dades sanitàries de la Covid-19; així mateix, també s’ha mostrat satisfet per la “caiguda del nombre de casos“, ja que segons ha afegit “estàvem preocupats perquè pensàvem que arribaríem a 1,5 si seguia la tendència” i , finalment, la taxa de reproducció ha baixat fins a l’1,07. D’altra banda, també ha volgut recalcar que la pressió sanitària a l’hospital s’ha reduït amb les tres altes de la Unitat de Cures Intensives i una de planta.

En aquest sentit, actualment, hi ha 27 persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, dels quals 21 a planta i sis a l’UCI. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Segons les dades de Govern, des de l’inici de la pandèmia, el nombre d’afectats és de 6.745 persones –5.887 corresponen a la segona onada– i les recuperacions se situen en 5.873. El total de defuncions fins a la data és de 76.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Martínez Benazet ha explicat que hi ha 43 aules sota vigilància activa –15 total i 28 parcial– i 27 en vigilància passiva.

El ministre ha recordat que des d’avui s’ha iniciat el programa de cribratge d’hivern al col·lectiu escolar per minimitzar el risc de transmissió. Aquesta primera fase s’adreça als alumnes i personal de batxillerat, formació professional i ensenyament superior.