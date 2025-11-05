Jovent en Risc i la psicòloga, Mònica Martínez, presenten la guia i la campanya “El porno: mites i realitats per a famílies i professionals”

L’Associació Jovent en Risc (ADJRA) i la psicòloga i mediadora, Mònica Martínez, amb el suport del Govern d’Andorra, presenten la guia “El porno: mites i realitats per a famílies i professionals” i la seva campanya digital complementària, adreçada a pares, mares, educadors i professionals que treballen amb adolescents.
La guia ofereix eines pràctiques per a parlar de pornografia amb infants i joves, des de la comprensió i la confiança, i aporta recomanacions concretes segons les diferents etapes evolutives. També inclou recursos per a professionals de l’educació, la salut i la intervenció social, per a facilitar la detecció i prevenció de l’exposició precoç a continguts pornogràfics.
Segons diversos estudis citats a la guia, l’edat mitjana d’accés al porno se situa al voltant dels 12 anys, fet que converteix aquesta realitat en un repte educatiu i de salut pública. L’objectiu del projecte és trencar el silenci i el tabú, promovent una educació sexoafectiva basada en el respecte, el consentiment i la igualtat.
Paral·lelament a la guia, s’ha desenvolupat una campanya digital amb cinc peces audiovisuals breus per a Instagram, protagonitzades per la psicòloga, Mònica Martínez. Els vídeos aborden temes com les desigualtats de gènere en la pornografia, la diferència entre ficció i realitat o els valors per a unes relacions sanes i igualitàries.
El conjunt de continguts busca conscienciar, reflexionar, empoderar i impactar, seguint quatre eixos clau:
- Conscienciar sobre els riscos i la influència del porno mainstream.
- Reflexionar sobre la diferència entre ficció i realitat.
- Empoderar famílies i joves amb valors positius i igualitaris.
- Impactar amb una pregunta directa: “I el teu fill, veu porno?”
Els vídeos es difondran a través dels perfils d’Instagram d’ADJRA i de Mònica Martínez, amb l’enllaç per a descarregar la guia completa des de la biografia dels comptes.
La guia “El porno: mites i realitats per a famílies i professionals” està disponible en format digital a través dels canals d’ADJRA i Mònica Martínez.