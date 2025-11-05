En declaracions a RTVA Villarejo nega haver cobrat dels Cierco

L’excomissari espanyol, José Manuel Villarejo, ha parlat aquest dimecres a la trucada d’actualitat del programa “Avui serà un bon dia” de RTVA, l’endemà de declarar a la Batllia. En l’entrevista efectuada pel periodista Gabriel Fernández Coy, Villarejo ha negat rotundament haver cobrat dels Cierco i ha afirmat que s’ha publicat informació falsa mentre estava a la presó perquè no podia defensar-se.
“Ni els conec, ni mai he tingut relació amb ells (els Cierco) i mai he cobrat res”, ha assegurat l’excomissari durant l’entrevista. D’altra banda, sobre la informació publicada a un mitjà de comunicació amb el titular “Els Cierco van pagar 400.000 euros al mes per l’ajuda de Villarejo”, l’excomissari diu que és rotundament fals.
A més, a la pregunta formulada per Gabriel Fernández sobre si existiria BPA si no fos per la intervenció del Govern Espanyol, Villarejo afirma que creu que sí que existiria: “Jo crec que sí, crec que existiria. Però insisteixo, sense haver comptat amb el Govern andorrà dubto molt que el Govern espanyol hagués estat suficient demostració perquè, al cap i a la fi, és un banc en un país sobirà com és el de vostès, no?“