Intervenen a la Cerdanya cinc caps d’animals ungulats i un rifle de caça

La Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra de Puigcerdà, en el marc d’un dispositiu conjunt, han comissat a la Cerdanya un rifle i diversos caps d’animals salvatges ungulats que un conductor transportava dins el seu vehicle, un Audi A6. Segons s’ha comunicat ara, els fets es van produir dimecres passat a la carretera C-16 al terme municipal d’Urús, a prop del túnel del Cadí, en el marc d’un operatiu per a prevenir el tràfic il·lícit de substàncies estupefaents, materials subjectes a control fiscal i productes regulats.
En el punt de verificació fiscal que s’havia establert a Urús, els agents van aturar un conductor, de 59 anys i de nacionalitat russa, i van fer una inspecció del maleter en què van comprovar que hi transportava diverses bosses de plàstic que contenien cinc caps d’animals silvestres en un estat fresc. Es tractava dels caps d’un isard, un cérvol, una daina, un mufló i un cabirol. Al mateix habitacle hi van descobrir un rifle de la marca marca Blaser, de model R8, juntament amb 13 cartutxos de munició corresponents al calibre de l’arma. A més a més, van comprovar que el conductor no tenia llicència d’armes vàlida a la Unió Europea.
En ser enxampat amb els caps de caça i el rifle, el conductor va assegurar que les restes d’animals eren seves, però que procedien d’accions cinegètiques realitzades en un vedat de caça de França. Tanmateix, els agents van advertir que els caps eren transportats sense els precintaments reglamentaris exigits a l’Estat espanyol, per a justificar la traçabilitat dels trofeus de caça. Pel que fa al permís de caça, va dir que sí que en disposava del seu país d’origen, Rússia. I sobre el rifle, va adduir que li havia cedit un amic resident a Barcelona, també de nacionalitat russa, mitjançant un document de cessió entre particulars, que, en tot cas, no és vàlid a l’Estat, ni ha estat supervisat per la intervenció d’armes de la Guàrdia Civil.
Per tot plegat, al conductor se li ha obert una investigació per la presumpta comissió d’un delicte de tinença il·lícita d’armes. Les restes dels animals van ser intervingudes. La Guàrdia Civil també investiga la seva procedència dels caps, per tal d’iniciar els tràmits judicials o administratius que fossin necessaris.