Encamp obre el Funicamp i promociona la pesca sense mort entre els infants

El Funicamp, un dels telecabines més llargs d’Europa que connecta l’usuari a més de 2500 metres d’altitud en 25 minuts, ha reobert aquesta setmana les cabines per a la temporada d’estiu, que s’allargarà fins a l’11 de setembre, i presenta com a novetat la pesca d’alta muntanya al llac del Cubil.

La novetat d’enguany és l’activitat de la pesca sense mort per a fomentar la pesca esportiva, tant per als visitants com per als residents.

L’activitat compta amb un guia que ajuda als infants menors de 14 anys a iniciar-se en la pesca i no és necessari portar canyes ni els estris de pesca per a fer facilitar l’experiència al públic familiar a la qual va dirigida perquè els podran trobar allà directament.

Referent a les previsions de visitants, hi ha optimisme per recuperar les xifres prepandèmia, i per tant poder superar els 15.000 visitants.

Preus i Forfaits disponibles per aquest estiu i dies de gratuïtat

El Funicamp serà gratuït els dies 7 d’agost, amb motiu de la Purito, i el dia 8 de setembre per Meritxell. Els preus per aquest any seran 12 euros per a l’anada i tornada o bé 8 euros només d’anada.

En el cas dels ciclistes que vulguin gaudir de les baixades amb BTT, tenen l’opció d’adquirir el forfait de tres pujades per un preu de 8 euros, de manera que els permetrà realitzar tres ascensos amb la BTT en un mateix dia.