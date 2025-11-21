Jornada Jove del Canòlich Music amb pregària i música

La Jornada Jove de Canòlich Music ha acollit els nois i noies participants, aquest divendres, 21 de novembre, combinant la pregària i la reflexió a la parròquia de Sant Julià, i algunes activitats musicals, de dansa i esportives. Al voltant de 400 joves de diferents centres educatius del Principat d’Andorra (Mare Janer, Sagrada Família, Sant Ermengol i el col·legi espanyol María Moliner) s’han aplegat a Sant Julià de Lòria per a participar en la tercera jornada de la 13a edició del festival Canòlich Music. La jornada també ha comptat amb la col·laboració de joves i docents voluntaris dels diferents centres educatius participants.
Les activitats del matí han començat amb un temps de pregària, que ha estat animat pastoralment per un grup d’alumnes -acompanyats pels seus professors de religió-, i amb el suport i acompanyament musical de Mariona Escoda i de Cesc Sansalvadó. Tot seguit, s’han dut a terme els diversos tallers i un dinar de germanor a la plaça de la Germandat. A la tarda, la música del grup de folk-rock Sal 150, posava un punt i apart en l’experiència juvenil, per a què el Canòlich segueixi el dissabte.
Naturland serà l’espai que acollirà activitats esportives pensades per a reforçar vincles entre amics i companys, un dinar compartit i el festival conclourà amb l’Eucaristia, l’acte central del Canòlich Músic, que serà presidida per Mn. Pepe Chisvert, delegat d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell i rector de la Parròquia de Sant Julià de Lòria, solemnitzada per Praiselord Group Music.
Precisament, la celebració eucarística serà retransmesa en directe pel canal de YouTube del Bisbat d’Urgell i es podrà seguir per la pàgina web de la diòcesi, per Ràdio Estel, per Andorra Televisió i pel canal local de televisió, Canal Lòria.