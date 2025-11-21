Els voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja Andorrana executen coordinadament, per primera vegada, un simulacre

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències conjuntament amb la Creu Roja Andorrana han organitzat un simulacre per als voluntaris del Cos de Protecció Civil i de la Creu Roja davant d’una hipotètica situació d’emergència derivada d’unes condicions meteorològiques adverses. L’objectiu principal d’aquest exercici ha estat afavorir el treball coordinat entre els voluntaris de les dues organitzacions, de Protecció Civil i de Creu Roja Andorrana, que tot i compartir finalitats d’atenció a la ciutadania, fins ara no havien desenvolupat accions operatives conjuntes.
A les portes de l’inici de la temporada d’hivern, en una època de l’any en què les inclemències del temps –ja sigui la pluja, el vent, la neu, la boira o el gel– afecten de manera especial en la conducció, el simulacre ha consistit a desplegar un alberg provisional al Pas de la Casa per a acollir una vuitantena de persones que es trobaven en tres autobusos que es dirigien cap a França, i que s’han quedat bloquejats a l’Hospitalet.
El desplegament logístic de l’alberg s’ha centrat en la instal·lació de 80 llits, amb mantes i protecció tèrmica adequada, així com la col·locació de carpes i altres elements estructurals. També s’ha establert una senyalització clara de tots els espais per a propiciar una gestió eficient de l’acollida.
Els voluntaris encarregats de l’acollida i del registre de dades han garantit que cap persona accedís a l’interior de l’alberg sense haver estat prèviament registrada. El procés ha inclòs la recollida de dades bàsiques (nom, edat, nacionalitat, etc.), l’assignació d’una fitxa individual d’afiliació, i la col·locació d’una polsera identificativa per a facilitar el control d’accés. Aquest procés és fonamental per a la traçabilitat i per a la seguretat de les persones acollides.
Una vintena de voluntaris han realitzat la pràctica en una situació el més real possible, sempre donant-los suport i supervisió per part dels responsables de cada entitat, per a avaluar com s’organitzen en cas d’emergència. L’activitat ha comptat amb la col·laboració del Comú d’Encamp, que ha cedit personal i ha posat a disposició de l’organització les instal·lacions.
Aquesta intervenció s’emmarca dins les actuacions programades en el Pla d’Actuació o d’Emergència de Protecció Civil, que estableix el Reglament de regulació del Cos de Voluntaris de Protecció Civil. La finalitat és revisar i comprovar l’operativitat dels procediments establerts i consolidar els coneixements adquirits mitjançant accions formatives realitzades conjuntament amb la resta de grups d’actuació.