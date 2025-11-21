Els adolescents de la Seu treballaran una campanya de sensibilització i prevenció del bullying

La primera sessió plenària del Consell Municipal d’Adolescents de la Seu d’Urgell d’aquest curs 2025-2026 ha acordat treballar per a organitzar una campanya de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar al municipi urgellenc. El projecte abordarà aquesta problemàtica des de tres perspectives: observador/a, víctima i agressor/a. La campanya s’anirà desenvolupant en futures sessions de treball al llarg del curs.
Els nois i noies que conformen aquest òrgan representatiu dels adolescents de la Seu van acordar treballar sobre l’assetjament escolar arran d’una situació viscuda durant la celebració del Halloween, on una persona jove es va mofar del físic d’una companya. Aquest fet va generar debat sobre el bullying i el tracte entre joves, on es van anar reportant situacions similars viscudes en diferents joves.
En aquesta primera sessió plenària del consell municipal, els joves també han traslladat a l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i a la regidora de Joventut i Educació, Christina Moreno, altres propostes i suggeriments com millores als equipaments esportius i altres espais públics, possibles canvis urbanístics per a fer la ciutat més segura i accessible, la millora de l’skatepark, més suport emocional i més espais d’oci per a joves.