Jocs en català. París: Eiffel

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “París: Eiffel”.
París: Eiffel, la primera expansió de Paris: La cité de la lumière. Ambientada en la mateixa època, durant la inauguració de la torre Eiffel. Inclou vuit noves postals d’acció, figures en 3D dels monuments i una llibreta per a comptar els punts. El joc de taula està recomanat a partir dels 8 anys. El fabricant de “París: Eiffel” és Devir.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística