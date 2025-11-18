Títol: Mar afuera
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama
Direcció: Norberto López Amado, Rómulo Aguillaume
Guió: Jelen Morales, Sara Cano, Paula Fabra, Natxo López. Historia: Natxo López
Intèrprets: Gabriel Guevara, Hugo Welzel, Laura Simón
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Atresmedia
Sinopsi:
Álvaro i Carlos ingressen en un centre de menors on han d’enfrontar una perillosa banda mentre intenten no perdre l’esperança. Amb el suport de Saray i Mario, troben en l’amistat una via cap a la redempció.
Per Sensacine