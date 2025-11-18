La Seu presenta la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes, farcida de novetats

“L’Ajuntament de la Seu consolida la seva aposta nadalenca amb el ‘Món Màgic de les Muntanyes’, un esdeveniment que ja té una identitat pròpia i que creix any rere any en activitats i participació”, ha anunciat aquest dilluns la tinent d’alcalde de Festes i d’Infància i Joventut, Christina Moreno, en la presentació d’aquesta programació, acompanyada per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó. La proposta d’enguany inclou un total de 88 activitats que s’adrecen a totes les famílies.
Novetats destacades i dates clau
Aquesta edició arriba amb propostes renovades, especialment en les activitats joves, i incorpora nous espais per a les activitats més tradicionals:
- Tions al bosc (Dissabte 29 de novembre): Aquesta activitat, que ja ha exhaurit les 6 rotacions i totes les places, canvia d’ubicació i es farà, per primer cop, al Parc del Valira, perquè sigui accessible a totes les famílies. Com a novetat, el tradicional Tonet comptarà amb l’ajuda de la figura de la Toneta, a més dels minairons i els escrofus.
- Seu Vintage Rock (Dissabte 27 de desembre): Una nova nit de concerts amb grups locals a la sala de festes Guiu, amb les actuacions de Froylands, De Cañas, Hot Mirindas i Flanders.
- Novetats Joves: Es reforça l’aposta per als joves amb tres activitats específiques:
- Futbol Bombolla (Dissabte 27 de desembre a les 15 h, plaça Joan Sansa).
- La Barraca de Nadal (Diumenge 28 de desembre, al centre cívic l’Escorxador), un espai amb tallers i inflables.
- Taller de Cuina Jove (Dilluns 29 de desembre, al centre cívic l’Escorxador), per a aprendre a crear aperitius creatius per Cap d’Any. Totes les activitats joves són per a majors de 12 anys i són gratuïtes, amb inscripcions a: www.agenda.laseu.cat/monmagic.
- El Minairó Trapella: Una nova activitat on els infants hauran de trobar el minairó amagat per diferents punts del municipi.
L’Encesa de Llums: l’entrada oficial al Món Màgic de les Muntanyes
L’acte de l’Encesa de Llums, que tindrà lloc el dissabte, 6 de desembre, l’entrada oficial a la màgia del Nadal a la Seu comptarà amb aquesta programació:
- 16:00 h: Taller de maquillatge a càrrec dels Minairons.
- 17:00 h: Batucada Tambuka donarà el tret de sortida a una cercavila des del Punt Màgic de la Neu (c. Regència d’Urgell) fins al Passeig Joan Brudieu.
- 18:00 h: Gran Encesa de Llums al carrer Canonges, que il·luminarà el cor de la ciutat.
- 18:30 h: Cercavila dels Diables de l’Alt Urgell i Alea Teatre que encendrà les llums de la resta de carrers.
- 19:30 h: L’espectacle principal amb ‘Eufòria’ a la plaça dels Oms, una sorprenent actuació de dansa vertical amb sis ballarins.
- La nit es clourà amb l’actuació de Caio Ferraz (violí il·luminat i música electrònica en directe), un castell de focs a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell, i un llançament màgic d’il·lusió des de l’aire.
Altres activitats tradicionals
- Nadales i Pastorets (Dissabte 13 de desembre):
- Nadales al Carrer a les 12:30 h.
- Els Pastorets de l’Escola Municipal de Música, una versió actualitzada de l’obra, a les 18:00 h a la Sala Sant Domènec.
- Pessebre Vivent (20, 21, 27 i 28 de desembre): Es realitzarà, un any més, al centre històric. Les entrades (9€ adults) inclouen la visita al pessebre i un berenar (entrepà de botifarra a la brasa). Es vol agrair la seva organització a l’Associació Pessebre Vivent de la Seu d’Urgell.
- Tió de la Freita (Dimecres 24 de desembre): Activitat infantil al Parc del Cadí de 17:00 h a 19:30 h, amb minairons, escrofus i música en directe.
- Parc de Nadal (27 al 29 de desembre): Com a novetat, tindrà lloc a la Pista Polivalent de la zona esportiva municipal. Hi haurà inflables, jocs gegants, tallers i circuits per a infants de 0 a 12 anys.
- Sant Silvestre (Dimecres 31 de desembre): Manté el seu recorregut, amb inici a la plaça dels Oms i amb finalització al carrer de Regència d’Urgell, que comptarà amb dinamització amb música i precampanades.
Arribada dels Reis d’Orient
Els Reis d’Orient arribaran el dilluns, 5 de gener, novament tot fent amb ràfting al Parc del Segre. La cavalcada de Reis i la Benvinguda del Sr. Pipa s’iniciarà a les18:30 h a 20:00 h, amb recepció de cartes a la sala Sant Domènec.
Com a novetat d’aquest any, es convida als infants a que portin, per a rebre a Ses Majestats, amb molta il·lusió i llum, el fanalet que els hi donaran els minairons als seus centre educatius.
Punts Màgics i Rutes dels tions
L’Ajuntament de la Seu també ha dissenyat la ubicació de 5 Punts Màgics temàtics arreu del municipi, amb la col·laboració d’entitats i establiments:
- L’Indret Màgic de les Associacions (Passeig. Joan Brudieu):AEAU, AHAU, Associació Menja’t l’Alt Urgell i UBSU.
- Racó dels Desitjos (Passeig Joan Brudieu): Ajuntament i infants del municipi.
- Espai de la Música (Plaça de les Monges): Ajuntament.
- Joc de Troncs (Plaça de Sant Roc); Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic.
- Espai de la Neu (Carrer Regència d’Urgell): Establiments del carrer Regència d’Urgell i UBSU:
A més, hi haurà una Ruta dels Tions Màgics amb un total de 23 tions amagats per diversos punts de la ciutat.
La regidora de Festes, Christina Moreno, ha volgut agrair públicament la dedicació de l’equip d’esdeveniments, el personal municipal (esports, brigades, seguretat, comunicació i protocol), i a totes les persones que fan possible que el Nadal de la Seu d’Urgell sigui tan especial.
Mercats de Nadal, màgia i il·lusió
La Seu d’Urgell també es prepara per a submergir-se en l’esperit nadalenc amb la celebració del Mercat de Nadal quetindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de desembre, en ple Pont de la Puríssima. Així ho ha anunciat la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó: “durant aquests tres dies, el passeig Joan Brudieu s’omplirà de màgia i il·lusió, convertint-se en una cita imprescindible per a gaudir de l’encant i la calidesa d’aquestes festes al cor de la ciutat”.
El Mercat de Nadal obrirà les seves portes amb el següent horari:
- Dissabte 6 i Diumenge 7 de desembre: de 10:00 a 21:00 hores.
- Dilluns 8 de desembre: de 10:00 a 14:00 hores.
L’espai oferirà una rica programació que inclou artesania, música, actuacions especials i activitats per a totes les edats, creant un ambient únic per a gaudir en família o amb amics.
No hi faltaran moments especials per a compartir, com el Vermutegem i el Tardeig, propostes dissenyades per a brindar i ballar en bona companyia. A més, els tres dies es podrà viure la màgia del trenet de Nadal, una ruta encantadora que farà l’experiència del mercat encara més especial. Aquesta proposta és gratuïta.
Pirineu Artesà: mercat d’artesania
A més del Mercat de Nadal, els dissabtes 13, 20 i 27 de desembre es podrà gaudir i del mercat d’artesania, Pirineu Artesà. Aquest espai, ple d’encant, donarà vida a la creativitat i les tradicions, on es podran trobar productes fets a mà, peces úniques i regals especials per a aquestes festes.
El mercat d’artesania, ubicat també al Passeig Joan Brudieu, comptarà amb unes 20 parades i oferirà demostracions d’oficis. Al respecte, Gemma Tó ha remarcat que “convidem a urgellencs i visitants a compartir la màgia, donar suport als artesans i a viure plenament la calidesa hivernal que omplirà el centre de la ciutat”.
Tó ha avançat que properament també s’anunciarà la proposta gastronòmica per a aquestes festes els ‘Sabors de Nadal’.
D’altra banda, tota la programació nadalenca arribarà a totes les bústies dels domicilies de la Seu i Castellciutat en format paper on inclou un codi QR per a poder fer inscripcions a les diferetns activitats, així com una recepta màgica, descarregar la cançó dels minairons, i trobar els punts màgics i la ruta dels tions.
Val a dir que la il·lustració del Món Màgic de les Muntanyes 2025-2026 ha anat a càrrec de Gemma Coma, mentre que el disseny ha estat realitzat per http://creativadisseny.cat/.