Jaume Bartumeu, a San Marino “per a defensar l’embrancament amb Europa”

L’excap de Govern, Jaume Bartumeu Cassany, observador actiu i representant de Progressistes-SDP al Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, ha viatjat a la República de San Marino, aquest cap de setmana, per a mantenir diverses reunions i reforçar els contactes amb les institucions i les forces polítiques d’aquell país en la recta final de la ratificació de l’Acord.
La visita es va iniciar el passat dijous, 29 de gener, amb una trobada amb el primer responsable del Govern sanmarinès, Luca Beccari, segretario di Stato, per als Afers Exteriors.
Luca Beccari és el màxim representant al Govern de la República del primer partit de la coalició –el Partito Democrata Cristiano (PDCS)– i ha dirigit tot el procés de negociació de l’Acord d’associació de San Marino amb la Unió Europea.
Fa dos anys, el 22 desembre de 2023, pocs dies després de la conclusió a Brussel·les de la negociació de l’Acord d’associació, Jaume Bartumeu va participar a San Marino a un col·loqui sobre l’acostament a la Unió Europea en el qual també intervingué el primer ministre Beccari.
El dimecres de la setmana passada, 21 de gener, Luca Beccari va comparèixer davant el Consiglio Grande é Generale mantenint un debat amb tots els grups parlamentaris sobre les accions necessàries per a gestionar les noves disposicions que es deriven de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.
La reunió de Jaume Bartumeu amb el primer ministre del Govern de San Marino ha permès compartir l’anàlisi de la situació actual que ha de portar a la signatura de l’Acord d’associació dels governs d’Andorra i San Marino amb la Comissió Europea una vegada el Consell Europeu (els caps d’Estat i de Govern dels 27 països membres de la Unió) hagin donat mandat a la Comissió. També s’ha parlat de la necessitat d’adaptació de l’administració pública a la normativa comunitària i de la voluntad de reforçar la transparència mantenint una informació entenedora per a la ciutadania.
Després de la trobada, Jaume Bartumeu ha estat convidat a un sopar ofert pel secretari d’Estat on també ha participat la parlamentària Giovanna Cecchetti i el president del moviment Élego, Paride Andreoli, que han acompanyat a Jaume Bartumeu durant la reunió.
El divendres al matí l’excap de Govern ha mantingut una reunió al Palazzo Begni, seu del ministeri d’Afers Exteriors, amb el director d’Afers Europeus, Luca Brandi, que és també l’ambaixador de San Marino a Andorra.
Al migdia, Jaume Bartumeu, s’ha reunit amb el secretari polític del Partito dei Socialisti é dei Democratici (PDS) Luca Lazzari, que anava acompanyat dels consellers (parlamentaris) Ilaria Bachiocchi i el conseller del PSD, Gerardo Giovagnoli, que és el president de la delegació de San Marino a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. En la reunió s’ha analitzat l’actual procés de conclusió de l’Acord d’associació i l’endarreriment del Consell Europeu a l’hora de dictaminar si l’acord d’associació ha de tenir el caràcter de mixt, com a hores d’ara ja defensa una majoria dels països membres de la UE.
L’excap de Govern ha comentat amb els seus interlocutors, tal i com ho havia fet el dia anterior amb el secretari d’Estat d’Exteriors, Luca Beccari, la possibilitat que estableix la legislació de San Marino de procedir a una aplicació provisional de l’Acord d’associació.
El dissabte, 31 de gener, Jaume Bartumeu ha intervingut en nom de Progressistes-SDP en el congrés del moviment ELEGO “per una Nuova Repubblica” que ha comptat amb l’assistència de representants de totes les forces polítiques de San Marino.
El congrés s’ha reunit sota el lema “all’insegna degli ideali socialisti”.
Jaume Bartumeu ha adreçat una salutació al congrés en la qual ha fet una àmplia referència a la necessitat d’aconseguir tancar el procés de signatura i ratificació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea.