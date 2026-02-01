Confirmats per a aquest dimarts els primers Campionats del Món FIS de Freeride, a Ordino Arcalís

Els Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut se celebraran aquest dimarts, 3 de febrer. L’organització ha confirmat la data de competició d’aquest esdeveniment històric. Els primers Campionats del Món de Freeride avalats per la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS) reuniran 65 dels millors riders de freeride —esquiadors i snowboarders— de 17 països, que competiran pel títol històric de Campió del Món FIS de Freeride.
Les condicions excepcionals de neu dels darrers dies han deixat més de 150 cm de neu fresca a Ordino Arcalís, creant l’escenari ideal per a aquest campionat inaugural. Al cor de l’esdeveniment hi ha la llegendària cara del Basser Negre (2.687 m), que torna a ser seu del freeride de competició per primera vegada des de 2018. Conegut per haver protagonitzat alguns dels moments més memorables de la història del Freeride World Tour —com la destacada actuació d’Arianna Tricomi (ITA) el 2018 o la baixada de Drew Tabke (EUA) aquell mateix any—, el Basser Negre és un escenari digne d’una cita històrica.
A punt per a fer història al Basser Negre
Amb un desnivell de 470 metres, orientació nord-est i un pendent mitjana de 36° (amb un màxim de 47°), el Basser Negre està perfectament adaptat per a la competició de freeride d’elit.
La cara es divideix en tres zones tècniques ben diferenciades, que ofereixen múltiples opcions de línia de dalt a baix, incloent-hi ressalts rocosos, zones exposades i transicions exigents. Aquesta varietat premia la creativitat, la fluïdesa i la presa de decisions amb confiança, garantint un espectacle de primer nivell per als primers Campionats del Món de la història d’aquest esport.
Programa de la prova
- Inici de la retransmissió en directe: 09.00 h CET
- Sortida del primer rider: 09.15 h CET
- Ordre de sortida: per determinar
Seguiment en directe
Els aficionats de tot el món podran seguir tota l’acció en directe dels Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut a www.freerideworldtour=.com/live i www.ordinoarcalis.com.
També es compartirà contingut exclusiu entre bastidors, històries dels riders, resums i actualitzacions en temps real a través dels canals oficials de xarxes socials del FWT (@freerideworldtour) i @ordinoarcalís.