Oliana impulsa la tercera jornada d’intercanvi de roba amb la participació de l’alumnat de primer d’ESO

Amb motiu del Dia Mundial del Consum Responsable, el dissabte 14 de març, al matí, tindrà lloc la tercera edició de la jornada d’intercanvi de roba d’Oliana, a la Plaça 1 d’Octubre, en format de mercat de segona mà. La iniciativa, sota el nom “(Inter)canvia i cuida Oliana”, compta enguany amb la participació activa de l’alumnat de primer d’ESO de l’Institut Escola d’Oliana, que col·labora en l’organització del projecte, especialment en la recollida de roba al municipi.
El projecte està impulsat per l’Espai Jove d’Oliana, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliana, l’Institut Escola d’Oliana, el Casal de Jubilats Nostra Senyora dels Àngels i el jovent del municipi. L’objectiu és consolidar una iniciativa comunitària que impliqui el conjunt de la ciutadania.
“(Inter)canvia i cuida Oliana” vol fomentar l’intercanvi de roba com a model de sostenibilitat, promovent una societat més justa, solidària i conscient mitjançant el cooperativisme. El projecte aposta per educar en el consum responsable, reduir residus i donar una segona vida a la roba, tot facilitant l’accés a peces de vestir a persones amb menys recursos econòmics.
La jornada funcionarà mitjançant un sistema de punts: les persones que facin donacions de roba obtindran punts que podran bescanviar durant l’esdeveniment. Aquelles persones que no hagin fet donacions també podran comprar punts per a participar-hi.
El període de recollida de roba s’obrirà el dilluns 9 de febrer i s’allargarà fins al divendres 27 de febrer. Els punts de recollida estaran situats a l’Ajuntament, al Pavelló Francesc Betriu, al Casal de Jubilats Nostra Senyora dels Àngels i a l’Institut Escola.
S’acceptarà roba personal i de la llar, excepte calçat i roba interior, sempre que estigui en bon estat. Les bosses hauran d’anar degudament etiquetades per a identificar les persones donants i assignar els punts corresponents.
Des de l’organització es fa una crida a la participació i es confia que la jornada torni a ser un èxit de convivència, solidaritat i compromís amb el medi ambient.