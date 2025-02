Íria Medina 4a i Èric Ebri 5è al primer supergegant FIS de l’Àliga

Una de els imatges que ha deixat el supergegant FIS a la pista Àguila (FAE)

Aquest dijous s’ha disputat el primer supergegant FIS de Soldeu-El Tarter a la pista Àliga. En dones Íria Medina ha acabat 4a, mentre que en homes el millor andorrà ha estat Èric Ebri, 5è. A la cursa femenina del supergegant, Íria Medina ha estat 4a amb 1.01.75, a 1.77 de la vencedora, la francesa Stessy Tripodi (59.98). Segona i tercera han estat les també franceses Valentine Belmonte i Leilou Brissot, respectivament, amb +0.66 i +1.61. Medina, a més, ha marcat 89.21 punts i millora els seus actuals més de tres-cents punts en no competir habitualment a aquesta disciplina. També han corregut Clàudia Garcia i Isabella Pérez, però cap de les dues ha pogut completar la baixada.

Al supergegant FIS masculí de casa s’ha imposat el francès Nash Huot-Marchand amb 56.95, seguit pels seus compatriotes Enzo Rocca (+0.24) i Arthur Heude (+0.61). 5è ha estat Èric Ebri, a 0.83, amb 57.78 i 67.79 punts FIS, millors que els seus actuals 90.09.

8è de la prova ha estat Pere Cornella, a 1.64, que no millora punts -té 61.89-, mentre que Àlvar Calvo ha acabat 9è a1.70 amb 85.97 punts FIS, millors que els seus actuals 92.11.

Pirmin Estruga ha acabat 15è, amb 101.64 punts millorant els seus actuals 113.87, mentre que Martí Llort ha finalitzat 26è, Èric Mitjana 38è -ha marcat 134.87 punts, que no tenia-, i Carlos Salinas 40è. Jordi Rogel, que tampoc no tenia punts en supergegant, ha estat 47è amb 155.97. També ha corregut Robert Solsona, que ha estat 53è. No han pogut finalitzar Jan Visa i Marcel Pérez.

Divendres, segona cursa de supergegant FIS a la pista Àliga.